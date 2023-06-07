Antalya'da Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi, sezonunu ünlü Ressam Nihat Kahraman’ın “Renklerle Senfoni” isimli sergisiyle kapatıyor.ANTALYA (İGFA) - Antalya’nın kültür ve sanat hayatına farklı bir soluk kazandıran Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde sezonun son sergisi açıldı.

Ressam Nihat Kahraman’ın ‘Renklerle Senfoni’ isimli sergisinin açılışı Antalya’nın iş, sanat ve siyaset dünyasını bir araya getirdi. Küratörlüğünü İbrahim Karaoğlu’nun yaptığı serginin açılışında Başkan Uysal, eşi ümran Uysal’la birlikte yer aldı.

Açılışta, ünlü Ressam Kahraman, bu sergiyi Antalya’da ve Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde açmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Uysal ise, açılış için bir araya gelen sanatseverlerle “Şehrimize renk kattınız. Sanatçımıza ve şehrimizin sahipleri sizlere teşekkür ediyorum” diye seslendi. Açılışın ardından davetliler sergiyi gezdi. Sergi 26 Haziran’a kadar ücretsiz gezilebilecek.

Türkan Şoray Kültür Merkezi, bu sezonda 7 sergiye ev sahipliği yaptı. Antalya Edebiyat Günleri kapsamında ‘Unutmak/Hatırlamak’ sergisiyle sezona başlayan Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde, sırasıyla Zerrin Kehnemuyi, Yalçın Gökçebağ, Hülya Düzenli ve Elif Saltık sergileri açıldı. ‘DejaVu’ isimli karma sergisiyle devam eden sezon Adnan Turani sergisiyle devam etti.