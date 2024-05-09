Antalya'da faciadan dönüldü: Ön tekeri patlayan uçak gövdesi üzerine indi

Edinilen bilgiye göre, Corendon Havayollarına ait yolcu uçağının Gazipaşa-Alanya Havalimanına inişi sırasında lastiği patladı. Kısa süreli panik yaşanan uçakta iniş problemsiz tamamlanırken yolcular tahliye edildi. Uçak ise bakım için aprona alındı.

Kaymakamlıktan açıklama

Gazipaşa Kaymakamlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Corendon Havayollarına ait Köln'den kalkan yolcu uçağı Gazipaşa Havalimanında piste indikten sonra lastiği patlamış olup uçak pistin ortasında kalmıştır. Uçağın bütün yolcuları problemsiz bir şekilde tahliye edilmiş olup; uçağın pistten çekilmesi için Antalya Havalimanından destek beklenmektedir. Bugünkü diğer mevcut uçuşlarımız iptal edilmiş olup Antalya’ya yönlendirilmiştir" denildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Köln - Gazipaşa uçuşuna ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Corendon Airlines’e ait Köln-Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağına ilişkin, “Piste inişini müteakip lastiği patlamış, ön dikmesi hasar almıştır. Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Köln- Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “09/05/2024 tarihi saat 11.00 dolaylarında Corendon Airlines’e ait Köln - Gazipaşa uçuşunu gerçekleştiren B738 tipindeki uçağın, piste inişini müteakip lastiği patlamış, ön dikmesi hasar almıştır. Pistte kalan uçaktaki 184 yolcu 6 mürettebattan oluşan toplam 190 kişinin tahliyesi tamamlanmıştır. Yolcularda herhangi bir yaralanma durumu meydana gelmemiştir. İlk belirlemelere göre ise piste hasar oluşmamıştır. Pist notamlı olup beklenen uçuşlar Antalya’ya divert ettirilecektir. Teknik ekibin incelemesini müteakip uçağın pistten çekilme işlemi yapılacaktır” ifadelerini kullandı.