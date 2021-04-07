Antalya Ticaret Borsası (ATB) ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen tarımsal eğitim programları sürüyor. 13 Nisan’da başlayacak Ziraat Vakti Tarım Söyleşileri, Ramazan ayı boyunca devam edecek. İftardan sonra saat 22.00’de başlayacak programda kahveden kooperatifleşmeye, pideden tezhip ve ebru sanatına bir çok konuda söyleşiler gerçekleştirilecek.

“Kahveden ebru sanatına her şey bu eğitimde”

Ziraat Vakti’nde, Orta Asya’dan Anadolu’ya Türk Mutfağı, Böceklerin Gizemli Dünyası, Mevlana ve İnsan Tabiatı, tezhip ve Ebru Kültürünün Doğa ile İlişkisi, Çekirdekten Çikolataya Yolculuk, Ramazan Pidesi ve Güllacın Tarihsel Gelişimi, 40 Yıllık Hatırın Sembolü Kahve, Kur’an-ı Kerim’de Zikredilen Bitkiler ve Bunların İnsan Sağlığına Etkileri, Suyun Dili, Türkiye’nin Soğanlı Bitkileri, Kırsaldan Kadının Gücü ve Kooperatifleşme, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Tarım, Hobi Amaçlı Uygulamalar İçinde Seçkin Bir Örnek:Bonsai gibi bir çok konu anlatılacak. Online düzenlenecek eğitim, ücretsiz ve belgeli olacak.

“Hedef tarıma ilgiyi arttırmak”

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürüttükleri eğitim programlarının aralıksız devam ettiğini belirtirken, eğitime katılanlardan olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi. Ziraat Vakti’nde de alanında başarılı akademisyen ve uzmanların Ramazan ayı boyunca söyleşiler gerçekleştireceğini belirten Çandır, “Bu programla tarıma olan ilgiliyi ve farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz” dedi.

“Yurtdışından da ilgi var”

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Ziraat Vakti’nin Ramazan boyunca 15 oturum olarak gerçekleşeceğini kaydetti. Pandemi tedbirleri kapsamında evlerinde kalan vatandaşları tarım ve gıdayla ilgili konularda bilgilendirmek amacıyla söyleyişiler gerçekleştireceklerini kaydeden Karaca, programa uluslararası katılım sağlanacağını belirtti. Karaca, Türkiye dışında KKTC, Azerbaycan, Kazakistan, İtalya, Fransa, Ürdün ve Almanya’dan da kayıt yaptırıldığını bildirdi.