Zabıtadan gıda denetimi

Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde bulunan fırın ve unlu mamül işletmelerinde gramaj ve hijyen kontrolleri yaparak kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılarda bulunuyor.

İlçe genelindeki pastane, fırın ve unlu mamül üretimi yapan işletmelerde genel denetimlerde bulunan belediye ekiplerinin denetimlerine ara vermeden devam edeceği öğrenildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “İlçemiz genelindeki fırın ve unlu mamül üreten işletmelere belediye ekiplerimizce denetimler yapıyoruz. Sağlık koşullarına uyulması konusunda işletmelerimize gerekli uyarılarda bulunuyoruz. Halk sağlığı açısından denetimlerimizi rutin olarak devam ettireceğiz” diye konuştu.