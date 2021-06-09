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Söğüt Yaylası ve Çamlıca grup yolunda asfalt çalışması

Alanya Belediyesi, yayla yollarında başlattığı bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları kapsamında, Söğüt Yaylası, Çamlıca ve Maha grup yolunda asfalt hazırlığı için çalışmalara başladı.

ANTALYA 09.06.2021, 14:58
Söğüt Yaylası ve Çamlıca grup yolunda asfalt çalışması

Alanya Belediyesi, yayla yollarında başlattığı bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları kapsamında, Söğüt Yaylası, Çamlıca ve Maha grup yolunda asfalt hazırlığı için çalışmalara başladı.

Yayla yollarını bakıma alan Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Kaplanhanı, Sapadere, Cinci, Gökbel Çökele Yolu, Hacımehmetli Köprübaşı yayla yollarının bakım onarım çalışmasına devam ediyor. Söğüt, Çamlıca ve Maha grup yolunda ise asfalt hazırlığı kapsamında altyapı ve malzeme sıkıştırma çalışması yapılıyor. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı yayla yollarını tam kapasite ve sorunsuz olarak hizmete sunmak için ekiplerimiz gece gündüz sahada çalışmasını sürdürüyor. Vatandaşlarımızın memnuniyeti sağlamak en büyük hedefimiz" dedi.
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