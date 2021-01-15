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Paşanın Melekleri sürpriz peşinde
Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa’da çeyrek final için pazar günü kendi evinde Yalıkavakspor’la rövanş karşılaşmasına çıkacak.
ANTALYA 15.01.2021, 13:10
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Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa’da çeyrek final için pazar günü kendi evinde Yalıkavakspor’la rövanş karşılaşmasına çıkacak.Paşanın Melekleri, Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Kupası 4’üncü tur maçında, pazar günü, kupadaki bir diğer Türk takımı Yalıkavakspor’la rövanş karşılaşmasına çıkıyor. Kupadaki ilk maçta mağlup olarak tur şansını zora sokan Muratpaşa, bir sürprize imza atarak kupada çeyrek finale çıkmanın hedeflerini yapıyor. Süleyman Evcilmen Spor Salonu’nda saat 15.00’de başlayacak karşılaşmayı Kosova’dan Eshref Beqiri, Ilir Krasniqi hakem ikilisi yönetecek.
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