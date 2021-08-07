Muratpaşa Belediyesi’nin gençlik eğitim merkezi MURGEM’in deneyimli öğretmenleri, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gençlere üniversite tercihleri konusunda yol gösteriyor. MURGEM Tercih Günleri 13 Ağustos Cuma gününe kadar devam edecek.

Muratpaşa Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak ve aynı zamanda gençlerin sosyo-kültürel gelişimine katkı sunmak amacıyla 2015’te hizmete açtığı MURGEM, bu süre içinde binlerce öğrencinin üniversite hayalini gerçeğe dönüştürdü. Pandemi döneminde de online eğitim modellerini uygulayan MURGEM, gençlere üniversite tercihleri konusunda da destek veriyor.

MURGEM’in deneyimli öğretmen kadrosu, Kızılsaray Mahallesi’nde bulunan merkezde öğrencilerle yüz yüze görüşüp hem puanlarını değerlendiriyor hem de üniversiteler, fakülteler hakkında görüş alışverişinde bulunuyor. 5 Ağustos’ta başlayan MURGEM Tercih günleri, 13 Ağustos Cuma’ya kadar devam edecek.