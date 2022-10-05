Muratpaşa’dan sağlık desteği

Antalya’da Muratpaşa Belediyesi, “Bizim için değerlisiniz” sloganıyla ilçede yaşayan 40 yaş ve üzeri kadınları kanser teşhis ve tarama programına katılmaları için hem randevularını oluşturuyor hem de ücretsiz ulaşımını sağlıyor. Konuksever Mahallesi’nde bir araya gelen kadınları uğurlayan Belediye Başkanı Ümit Uysal, “İşbirliğiniz için, hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi

Muratpaşa Belediyesi, diyetisyenleri, spor eğitimleri ve gönülleriyle Türkiye’nin en geniş katılımlı sağlık hareketine dönüşen projesi Sağlıklı Muratpaşa Hareketi’yle kanser hastalığının risk faktörleri, kötü beslenme, obezite, hareketsizliği ortadan kaldırmak için 2 yıl önce attığı adımda yeni bir dönem başladı.

Muratpaşa’da yaşayan 40 yaş ve üzeri kadınlar Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezinden randevu oluşturarak meme, rahim ağzı ve barsak gibi önlenebilir kanser türlerine yönelik erken tanı ve taramalarını Sağlık Bakanlığı’na bağlı Şehit Dr. Atilla Nizam Sağlıklı Hayat Merkezi’nde yaptırabilecek. Muratpaşa Belediyesi, kadınların mahalle mahalle merkeze gidiş – dönüş ulaşımını sağlayacak.

Başkan Uysal, eşi Ümran Uysal’la birlikte Konuksever Mahalle Muhtarı Suna Ay’ın öncülüğünde bir araya gelen kadınları uğurlarken haftada iki gün mahallerden kanser tarama merkezine kadınların ücretsiz ulaşımını sağlayacaklarını söyledi. Başkan Uysal, “Muratpaşa’mızda 40 yaş üstü kadın komşularımıza da mektuplarımızı ileteceğiz. Duyurularımızı yapıyoruz. İnşallah hiç kimsede bir tanı çıkmaz. Hiç kimse mustarip olmaz. Sizlere işbirliğiniz için, hassasiyet gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum” diye konuştu.