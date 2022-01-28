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Muratpaşa’da 8 yılda 321 milyon 332 bin TL’lik asfalt çalışması

Muratpaşa Belediyesi, 8 yıl içinde 35 mahallede yaptığı çalışmalarla 400 kilometrelik cadde ve sokağı baştan sona yeniledi. Yenileme çalışmalarında sadece kullanılan asfaltın maliyeti 321 milyon 332 bin 957 TL oldu. Belediye Başkanı Ümit Uysal, “5 yıllık bütçemizle 30 yıllık asfaltımızı yeniledik” dedi.

ANTALYA 28.01.2022, 13:01
Muratpaşa’da 8 yılda 321 milyon 332 bin TL’lik asfalt çalışması

Muratpaşa Belediyesi, 8 yıl içinde 35 mahallede yaptığı çalışmalarla 400 kilometrelik cadde ve sokağı baştan sona yeniledi. Yenileme çalışmalarında sadece kullanılan asfaltın maliyeti 321 milyon 332 bin 957 TL oldu. Belediye Başkanı Ümit Uysal, “5 yıllık bütçemizle 30 yıllık asfaltımızı yeniledik” dedi.

Muratpaşa Belediyesi, 2014’te 48 bin ton asfalt kullandığı cadde ve sokak yenileme çalışmaları için 2 milyon 576 bin 755 dolar harcama yaptı. 2015’te, yenileme çalışmalarında 88 bin 900 ton asfalt kullanılırken asfalt maliyeti 4 milyon 248 bin 949 dolar oldu. 2016, Muratpaşa Belediyesi’nin cadde ve sokak yenileme projelerinde önemli bir tarih oldu. Muratpaşa Belediyesi, kendi asfalt plent üretim tesisini kurdu. Döşemealtı’nda bulunan tesis sayesinde Muratpaşa Belediyesi yatırım maliyetlerinde tasarruf sağladı.

Tesisin faaliyete geçtiği 2016’da 116 bin 14 ton asfalt yenileme projelerinde kullanırken yapılan üretilen asfalt için yatırım 2 milyon 197 bin 577 dolar harcandı. 2017’de serimi yapılan asfalt 181 bin 394 tona çıktı. Asfalt maliyet ise 4 milyon 242 bin 592 dolar oldu. Dolar kurunun 5.95 olduğu 2018’de kullanılan asfalt 184 bin 524 tona yükselirken maliyet 3 milyon 526 bin 197 dolar olarak gerçekleşti. 2019’da 133 bin 943 ton asfalt serimi yapılırken asfalt maliyeti 3 milyon 122 bin 353 dolar oldu. 2020’da ise mart ayında başlayan covid-19 pandemisine rağmen 95 bin 397 ton asfalt kullanılarak cadde ve sokak yenileme çalışmaları devam etti. Muratpaşa, 2020’de gerçekleştirdiği çalışmalarda için asfalta 2 milyon 306 bin 738 dolar harcadı. 2021’de ise 68 bin 359 ton asfalt kullanılırken asfalt maliyeti 1 milyon 319 bin 715 dolar oldu

Muratpaşa Belediyesi, 8 yıl içinde cadde ve sokak yenileme çalışmalarına sadece asfalt için 23 milyon 540 bin 876 dolar harcama yaptı. Bugün ki dolar kuru üzerinden yapılan çalışmalarda sadece kullanılan asfaltın maliyeti 321 milyon 332 bin 957 lira oldu. Doğalgaz başta olmak üzere altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokakları kapsayan çalışma 35 mahallede gerçekleştirildi. 35 mahalle içinde yaklaşık 300 bin nüfusun yaşadığı 21 mahallede yenileme çalışmaları yüzde 90’ın üzerine çıktı. 8 yıl içinde, yaklaşık 400 kilometrelik gidiş dönüş Antalya - Fethiye yolu kadar yol baştan sona yenilendi.

"Ekonomik şekilde yeniledik"

Başkan Uysal, plansız borçlanmaların, doğrudan yaşamaya dokunmayan yatırımların son yıllarda şehirleri zor durumda bıraktığını söyledi. Ancak Muratpaşa’da 2016’da hizmete alınan asfalt plent tesisleriyle cadde ve sokak yenileme projelerinin sürdürülebilir bir yatırım çalışması haline geldiğini belirten Başkan Uysal, “Özellikle son dönemde akaryakıt, doğalgaz maliyetlerinde yaşanan artışları düşündüğümüzde tam zamanında doğru bir yatırımı etap etap gerçekleştirdik. 5 yıllık bütçemizle, kentimizin geleceğinin 30 yıllını kurtaran bir çalışmayla asfalt altyapımızı ekonomik şekilde yeniledik” diye konuştu.

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