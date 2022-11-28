Mesire Alanı ve Merkez Camii projesinin tanıtımı yapıldı

Kaş ilçesinde Çavdır Mahallesi Mesire Alanı ve Merkez Camii projesinin tanıtım toplantısı yapıldı. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Çavdır Mahallesi’nde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, hizmetleri ilçenin her noktasında vatandaşlarla buluşturmaya çalıştıklarını, bunu bakanlıkların desteği, bütçe ve projeyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bölgeye ve civar mahallelere hizmet edebilecek Çavdır Mesire Alanı projesini geliştirdiklerini ifade eden Başkan Mutlu Ulutaş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanıyla görüşmesi sonucu hibe desteği yapıldığını belirtti.Çavdır’ın ekonomik ve sosyal olarak geliştiğini dile getiren Başkan Ulutaş, “Birçok ihtiyacın giderilmesine yönelik burada sosyal tesisler, alanlar kurulduğu zaman hemşerilerimiz civardaki Kınık, Ova ve Kalkan’a gitmeden ihtiyaçlarını karşılayabilecek.” dedi.

Başkan Ulutaş, bir de müjde verdi. Özel Çevre Koruma (ÖÇK) dolayısıyla bazı vatandaşların tapularını alamadığına işaret eden Başkan Ulutaş, “Çavdır da ÖÇK alanı sınırlarında kalıyordu. Burada ÖÇK planları güncellendi. Patara dahil Çayköy, Çavdır, Üzümlü, Kınık, Ova, Gelemiş’te 2B taşınmazları olan vatandaşlarımız tapularını alabilecek.” diye konuştu.

Çavdır Mesire Alanı ve Merkez Camii projesi

Çavdır Mesire Alanı projesi bünyesinde yaklaşık 20 bin metrekarelik arsa alanında kapalı alan, otopark ve aktivite alanları yer alıyor. 1145 metrekarelik kapalı alanda, giriş takı ve idare birimi, kır lokantası ve kır kahvesi, satış birimleri, büfeler, ibadethane, tuvaletler bulunuyor. 150 araçlık oto parkın mevcut olduğu projede aktivite alanları ise minyatür futbol sahası, basketbol sahası, tenis kortu, çocuk oyun alanı, spor aletleri parkı, kameriyeler, piknik alanları ve amfiden oluşuyor.

Çavdır Merkez Camii projesi çerçevesinde ise caminin ibadet alanı yaklaşık 450 metrekare, kapasitesi 470 kişi planlanırken, oto park, eğitim alanı ve abdestlik de yer alıyor.

Çavdır Çay Bahçesi’nde gerçekleşen projenin tanıtım toplantısına, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, İlçe Müftüsü Turgut Topaloğlu, muhtarlar, mimar İbrahim Can ve harita mühendisi Yunus Emre Karpuz da katıldı.