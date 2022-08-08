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MATSO’da Emlak Danışmanı Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Sınavı düzenlendi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki ve Belgelendirme Merkezleri (Meybem) A.Ş. işbirliğinde Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Yeterlilik Belgesi Sınavı düzenlendi.

ANTALYA 08.08.2022, 15:46
MATSO’da Emlak Danışmanı Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Sınavı düzenlendi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki ve Belgelendirme Merkezleri (Meybem) A.Ş. işbirliğinde Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Yeterlilik Belgesi Sınavı düzenlendi.

MATSO Toplantı Salonunda gerçekleşen yazılı sınavın ardından uygulamalı sınava geçildi. Satış veya kiralamaya konu gayrimenkulün alım-satım-kiralama prosedürlerinin bilinmesi, uygulaması ve uygulandığının kontrol edilmesinin ölçüldüğü yazılı ve uygulamalı olarak iki aşamada yapılan sınavda başarılı olanlar Emlak Danışmanı Seviye 5 Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanacak.

"Sektörde kalite ve denetimi artırıyor"

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, düzenlenen sınavın katılımcılarına sınavda başarılar dileyerek mesleki yeterlilik belgesinin önemine değindi. Emlak Danışmanlığının mesleğinde eğitim almış ve nitelik kazandırılmış bireyler tarafından yürütülmesinin sektörde kaliteyi artırdığına ve denetim sağladığına vurgu yapan Başkan Güngör, “Bu belge taşınmaz ticareti ile ilgili işletmelerde çalışan kişilerin bu işi yapmaya yetkili ve yeterli kişiler olup olmadığını göstermektedir. Sorumlu Emlak Danışmanı Seviye 5 Yeterlilik Belgesi zorunluluk haline gelmiştir” diye konuştu.

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