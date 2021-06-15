Manavgat İbrahim Sözen Gençlik Merkezi’nde yaz kursu kayıtları başladı

Manavgat Belediyesi İbrahim Sözen Gençlik Merkezi, pandemi döneminde ara verdiği kurslarına yeniden başlıyor.

İbrahim Sözen Gençlik Merkezinde yaz dönemi 8-16 yaş aralığındaki çocuk ve gençler için kurs kayıtları başladı. Kursiyerler, 5 Temmuz’da başlayıp 1 Eylül tarihine kadar devam edecek yaz kurslarına ilk günden itibaren yoğun ilgi gösterdi. 8-9-10 yaş çocuklar için dekoratif ahşap süsleme, 7-8 yaş için Robotik Kodlama eğitimi, 9-13 yaş aralığındaki çocuklar için tenis, 10-16 yaş aralığındaki çocuk ve gençler için diksiyon eğitimi, 7-16 yaş aralığındaki çocuk ve gençler için ise Etkili ve Hızlı Okuma kursları uzman eğitmenler tarafından ücretsiz olarak verileceği belirtildi.

Manavgat Belediyesi İbrahim Sözen Gençlik Merkezi yetkilileri, Covid-19 tedbirleri kapsamında yaş aralığına göre kurs saatlerini belirlediklerini, girişlerde HES kodu uygulaması yapılacağını ve sınıfların 12’şer kişiden oluşacağını vurguladı. Manavgat Belediyesi olarak çocukların eğitimine katkı yapmak için projeler geliştirdiklerini belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, yaz dönemi kurslarının verimli geçmesi için de her türlü hazırlığın yapıldığını söyledi. Başkan Şükrü Sözen, “ Çocuk ve gençlerimiz, İbrahim Sözen Gençlik Merkezi’mizdeki kurslara katılarak hem kişisel gelişimlerini sağlamış oluyor hem de el sanatları kursları ile sanatsal yönlerini geliştirebiliyor. Çocuklarımızı farkındalık oluşturan eğitimlerle geleceğe hazırlamayı hedefliyoruz. Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz kurslarımızın açılması bizleri ve kursiyerlerimizi şimdiden çok heyecanlandırdı. Tüm çocuklarımıza güzel bir gelecek diliyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.