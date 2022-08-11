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Kumluca’da jandarmadan öğrencilere kask eğitimi
Antalya’nın Kumluca ilçesinde jandarma tarafından 60 öğrenciye,’Kaskımla Güvendeyim’ eğitimi verildi.
ANTALYA 11.08.2022, 15:18
Antalya’nın Kumluca ilçesinde jandarma tarafından 60 öğrenciye,’Kaskımla Güvendeyim’ eğitimi verildi.
Kumluca İlçe Jandarma Komutanlığı ve Trafik Şube Müdürlüğünce, ’Kaskımla Güvendeyim’ projesi çerçevesinde bisiklet kullanan 60 öğrenciye bisiklet kullanma eğitimi verildi. Eğitime katılan çocuklara bisiklet kaskı hediye edildi.