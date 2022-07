Konyaaltı’nda kurbanlar uzman kasaplara emanet

Konyaaltı Belediyesi Kurban Bayramı’nda Siteler, Altınkum ve Liman mahallelerinde oluşturduğu kurban kesim alanlarında vatandaşlara ücretsiz kurban kesimi hizmeti verdi.

Konyaaltı Belediyesi, Kurban Bayramı’nda kurban kesecek vatandaşlar için Siteler, Altınkum ve Liman mahalleleri olmak üzere 3 ayrı kurban kesim noktası oluşturdu. Siteler ve Liman mahallelerinin kapalı pazar yerlerinde küçükbaş hayvanların kesimi yapılırken, Altınkum kapalı pazar yerinde ise büyükbaş hayvanların kesimi yapıldı. Daha önceden online olarak kurban kesimi için randevu verilen vatandaşların işlemleri, hijyen kurallarına da dikkat edilerek sırasıyla gerçekleştirildi. Kurban Bayramı’nda iyi dileklerde bulunan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu her an yanındayız. Her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bu yıl da ücretsiz kurban kesim hizmeti veriyoruz. Gerekli tüm hijyenik koşulları alıp, uzman kasaplarımızı görevlendirdik” dedi.

Ücretsiz kurban kesimi

Üç ayrı noktada hijyenik bir ortamda vatandaşların kurban hizmetlerini gerçekleştirdiklerini belirten Esen, özellikle şehir merkezinde kurban kesimi için uygun temiz alan bulmanın zorluğunu bildiklerini dile getirdi. Oluşturdukları randevu sistemi ile kurban kesim hizmeti verdiklerini ifade eden Esen, “Yapılan işlemlerin ücretsiz olması da vatandaşlarımızın ekonomilerine az da olsa katkı sunuyor. Belediyemiz adına vatandaşlarımıza hizmet eden bütün mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bütün hemşehrilerimizin Kurban Bayramı’nı kutluyorum” diye konuştu.

Vatandaş hizmetten memnun

22 yıldır Konyaaltı’nda ikamet ettiğini belirten Ragıp Bakır, Konyaaltı Belediyesi’nin bu hizmetinden yıllardır çok memnun olduğunu söyledi. Bakır, “Kurban kesmek özellikle büyük şehirlerde meşakkatli bir iş. Belediyemiz sağ olsun, her türlü desteği vererek bizleri memnun ediyor. Biz de bu kolaylıktan dolayı herkese teşekkür ediyoruz” dedi. Belediye tarafından verilen hizmetten duyduğu memnuniyeti dile getiren Hasan Başpınar ise “Oldukça hijyenik bir ortam. Hizmette sınır yok. Temiz işçilik yapılıyor ve gölge bir alanda kurbanlarımız kesiliyor. Çok fazla sıra beklemeden de sıramız geliyor. Bu konuda bizlere yardımcı olan Konyaaltı Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.