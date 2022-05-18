Konyaaltı’nda Gençlik Şenliği başladı

Konyaaltı Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısı ile düzenlediği Gençlik Şenliği başladı.

Konyaaltı Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Gençlik Şenliği’nde turnuva heyecanı belediye önünde başladı. 19 Mayıs coşkusunun yaşatılması için düzenlenen şenlikte dart, langırt, hentbol 7 metre ve futbol penaltı atış turnuvalarına katılan rakiplerin heyecanlı çekişmesi renkli görüntülere sahne oldu. Gençlerin ilgisi ile 17 Mayıs’ta başlayan turnuvalar 19 Mayıs günü de devam edecek.

“Gönüllerince eğlendiler”

Konyaaltı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde staj yapan Sırbistanlı öğrenciler, şenlik alanında bulunan oyunlardan oynayarak, keyifli vakit geçirme fırsatı yakaladı. Öğrenciler, Konyaaltı’nda geçirdikleri staj dönemi boyunca Türk gelenekleri ve bayramları ile ilgili bilgiler edindiklerini de ifade ettiler. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu ve ruhunu yaşatmak için Konyaaltı Belediyesi olarak gençlerin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Semih Esen, “19 Mayıs Gençlik Şenliği’mizde gençlerimiz çeşitli oyunlarla eğlenceli vakit geçiriyor. Her şeyi onlar için yapıyoruz. Bu vesileyle buradan bir kez daha tüm yurttaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’mızı kutluyorum” şeklinde konuştu.