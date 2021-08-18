Kırkpınar’ın şampiyon takımı Başkan Böcek ile bir araya geldi

660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde takım olarak birinci olan Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçileri Başkan Muhittin Böcek ile bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçilerini misafir etti. Ziyarette başarılı sporculara ASAT Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Cansel Tuncer de eşlik etti. Kırkpınar’da dereceye girerek boy atlayan ve yine dereceye girerek başpehlivanlığa yükselen 3 sporcu ile Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin tarihte bir ilke imza attığını söyleyen Başkan Muhittin Böcek, güreşçileri kutladı. ASAT güreşçilerini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Böcek, “Kırkpınar’da Antalya’mızı ve belediyemizi başarıyla temsil eden güreşçilerimi ve teknik heyeti kutlarım” dedi.

“Elmalı’da buluşacağız”

Başkan Böcek, “Tarihi Kırkpınar’da bize bu güzelliği, bu mutluluğu yaşatan güreşçi kardeşlerimi tebrik ediyorum. Aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya, spora ve sporcuya destek olmaya devam edeceğiz. Bundan sonra da bütün güreşçi arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. İnşallah Elmalı’da buluşacağız. Her zaman sizlerin yanındayız” dedi.

Başkan Böcek ziyaret anısına ASAT Sor Kulübü güreşçilerine çeşitli hediyeler verirken, Kırkpınar’da Baş Cazgır Yardımcılığına yükselen cazgır Emin Ger de Başkan Böcek’e porte resmini hediye etti.