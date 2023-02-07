Kepez’den deprem bölgesine yürekleri ısıtan bağış

Kepez’de depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına kendi ısıtıcısını getirerek bağışlayan çocuğa teşekkür eden Başkan Hakan Tütüncü, “Minik kalpler kocaman yardımlar yapıyor. Ne kadar büyük bir alicenaplık, biz bu kadar büyük bir milletiz“ dedi.

Kepez Belediyesi ve Kepez Vakfı işbirliğiyle ‘Haydi Antalya! Gün Birlik Günü’ sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına destekler sürüyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de kampanyanın ilk gününde yardımların toplandığı Kepez Vakfı’nı ziyaret etti. Başkan Tütüncü, yardım toplama merkezinde çalışan ekibe ve depremzedelere ulaştırılması için gücünün yettiğince destek olmak isteyen vatandaşlara teşekkür etti. Depremzedeler için yardımların toplandığı merkezde duygu dolu anlarda yaşandı. Bir çocuk kendi ısıtıcısını depremzedelere gönderilmesi için bağışladı. Çocuğun elini tutarak teşekkür eden, duygu ve düşüncelerini dile getiren Başkan Tütüncü, “Minik kalpler kocaman yardımlar yapıyor. Az önce de bunu gördük. Küçük bir delikanlımız kendi ısıtıcısını almış getirmiş, ne kadar büyük bir alicenaplık. Biz bu kadar büyük bir milletiz” dedi.

"Kriz masası oluşturuldu"

Kepez Belediyesi’nin deprem haberinin duyulduğu ilk anda hemen kriz masası oluşturduğuna değinen Başkan Tütüncü, “Gerek insani yardımlar, gerekse sosyal yardımlar konusunda, gerek arama kurtarma çalışmaları konusunda, gerek sağlık konusunda neler yapabileceğimizi planlayarak, ilk gün itibariyle hızla çalışmalara başladık. Kepez Vakfımız ve belediye işbirliğimizle Antalya’daki yardım kampanyasını başlatmak ilk bize nasip oldu. Daha önceki afetlerde yapmış olduğumuz gibi toplama merkezimiz yine Antalya Karatay Lisesi’nin hemen yanındaki Kepez Vakfımız oldu. Nakdi yardım, para yardımı kabul etmiyoruz. Ama bunun dışında bütün ayni yardımları alıyoruz ve burada sınıflandırıyoruz. Topladığımız yardımları da tırlarla deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza göndereceğiz. Kepez bu depremi çok derinden hissetmiştir, kalbinden hissetmiştir, yüreğinde hissetmiştir. Hem Kepez Belediyemiz, hem de çalışmalarıyla iftihar ettiğimiz Kepez Vakfımız hemşirelerimizle birlikte Depremzede vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek. Ben bütün hemşehrilerimizi depremzede vatandaşlarımıza yardım seferberliğine destek olmaya davet ediyorum. İnşallah milli birlik ve beraberlik ruhuyla dayanışma anlayışıyla bu zor günleri, bu zor süreci de atlatacağız. Kepez Vakfımıza ve yardımda bulunan bütün hemşehrilerimize gönül dolusu teşekkürlerimi sunuyorum”diye konuştu.