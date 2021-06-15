Kemer’de dezenfekte çalışmalarına ara verilmiyor

Kemer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Belediye dezenfekte ekipleri, ilçedeki parkları, oyun gruplarını, taksi ve otobüs duraklarını, kamu kurum ve kuruluşları, okulları ve diğer alanları dezenfekte ediyor. Mesai saati öncesi hazırlanmaya başlayan belediye ekipleri, tulumları giyip, su ve dezenfekte ilacını hazırladıktan sonra yola koyuluyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, korona virüs ile mücadele etmeye aralıksız devam ettiklerini söyledi. Topaloğlu, “Dezenfekte çalışmalarını bir gün yapıp diğer gün yapmazsan olmaz. Belediye ekiplerimiz rutin olarak çalışıyor. Korona virüsle mücadele konusunda büyük yol kat ettik. İhtiyacı olan herkese dezenfekte malzemesi gönderiyoruz. Maske konusunda da belediye olarak ürettiğimiz maskeleri ücretsiz şekilde halk ulaştırıyoruz” dedi.

Kemer Belediyesinin sağlık konusunda her türlü desteği verdiğini ve vermeye de devam ettiklerini dile getiren Topaloğlu, “İlçe sağlık müdürlüğü ve Kemer Devlet Hastanesi’ne araç ve şoför desteği sağladık. Bu konuda herkesin taşın altına elini sokması gerekiyor. Ülke olarak sona geldik. Biraz daha dikkatli olursak bu işin üstesinde geleceğiz” diye konuştu. Topaloğlu, aşılanmanın önemine değinerek, herkesin mutlaka aşı olması gerektiğini sözlerine ekledi.