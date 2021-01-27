banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Hortumda uçan otomobil ve kamelya kameralara yansıdı
Hortumda uçan otomobil ve kamelya kameralara yansıdı
Hamsi avı yasağı uzatıldı
Hamsi avı yasağı uzatıldı
Tüm gücümüzü yoksullukla mücadele için birleştirmeliyiz
Tüm gücümüzü yoksullukla mücadele için birleştirmeliyiz
Portekiz'de özel okullarda uzaktan eğitim yasaklandı
Portekiz'de özel okullarda uzaktan eğitim yasaklandı

‘İşim Temiz Projesi’nde Antalya pilot bölge

Kadın girişimciler, pandemi döneminde mikro işletmeler için hijyen eğitim hareketini başlatıyor. ‘İşim Temiz Projesi’ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Opet, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğinde start alıyor. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üst kurul üyelerinin katılımıyla Dünya Hijyen Günü’nde duyurusu yapılan ‘İşim Temiz Projesi’ için Antalya, Muğla, İzmir ve Muğla illeri pilot olarak seçildi.

ANTALYA 27.01.2021, 18:03
5
‘İşim Temiz Projesi’nde Antalya pilot bölge

Kadın girişimciler, pandemi döneminde mikro işletmeler için hijyen eğitim hareketini başlatıyor. ‘İşim Temiz Projesi’ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, Opet, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü işbirliğinde start alıyor. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üst kurul üyelerinin katılımıyla Dünya Hijyen Günü’nde duyurusu yapılan ‘İşim Temiz Projesi’ için Antalya, Muğla, İzmir ve Muğla illeri pilot olarak seçildi.

Antalya’nın projenin pilot illerinden biri olmasından dolayı büyük memnuniyet duyduğunu belirten TOBB Antalya Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Serap Kocaoğlu, “Projenin uygulanması ve yürütülmesi sürecinde kentimizdeki sektör temsilcileri, kurum ve kuruluşlar iş birliği içinde yol alarak projenin en fazla verimle sonuçlanmasını hedefliyorlar. Pandemi sürecinde önemi daha da artan hijyen odaklı bu değerli iş birliğinin kentimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Proje ile mikro işletmeler için hijyen odaklı eğitim programları oluşturarak tüm Türkiye’de temiz, hijyenik, sağlıklı hizmet sunan işletmelere sahip olmanın amaçlandığını belirten Kocaoğlu, “İşimiz Temiz Projesini, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu liderliğinde, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve OPET işbirliğiyle yürüteceğiz. Pandemiden en fazla hizmet sektörü etkilendi. Hizmet verenlerle hizmet alanlar arasındaki en önemli kriter pandemi döneminde daha da önem kazanan hijyen algısı oldu. Bu nedenle projenin pilot illerinden birisinin hizmet sektörünün yoğun olduğu Antalya olması çok değerli. Antalya’da edinilen tecrübe tüm Türkiye’ye de ışık olacaktır.” şeklinde konuştu.

İşimiz Temiz Projesi ile yıllık çalışan istihdamı 10 kişiden az olan, yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri ise 3 milyon TL’yi aşmayan işletmelerin hijyen kapasitelerini arttırmak üzere hijyen odaklı eğitim programları oluşturulacağını söyleten Kocaoğlu, “Eğitim programları illerdeki Halk Eğitimi Merkezleri tarafından Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Uzaktan Eğitim Platformu kanalıyla mikro işletmelerle buluşturulacak. Tüm tüketicilere hijyen ayrıcalığı ile hizmet farkındalığı sağlayacak olan proje hizmet sektörüne dahil olan; yeme-içme, konaklama ve ulaşım alanında faaliyet gösteren mikro işletmelerin öne çıkmalarına destek verilecek” diyerek sözlerini tamamladı.
Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 20 44
2. Fenerbahçe 20 42
3. Galatasaray 20 39
4. Gaziantep FK 20 35
5. Alanyaspor 20 34
6. Trabzonspor 20 33
7. Hatayspor 20 32
8. Karagümrük 20 30
9. Malatyaspor 20 27
10. Antalyaspor 20 26
11. Göztepe 20 25
12. Kasımpaşa 20 25
13. Rizespor 20 25
14. Sivasspor 20 24
15. Başakşehir 20 24
16. Konyaspor 20 23
17. Kayserispor 20 19
18. Gençlerbirliği 20 19
19. Ankaragücü 20 18
20. Erzurumspor 20 17
21. Denizlispor 20 14
Takımlar O P
1. Giresunspor 18 38
2. İstanbulspor 18 37
3. Samsunspor 18 36
4. Altay 18 32
5. Adana Demirspor 18 31
6. Ankara Keçiörengücü 18 31
7. Bursaspor 18 30
8. Tuzlaspor 18 30
9. Altınordu 18 28
10. Bandırmaspor 18 27
11. Adanaspor 18 21
12. Ümraniye 18 20
13. Boluspor 18 19
14. Menemen Belediyespor 18 19
15. Akhisar Bld.Spor 18 16
16. Balıkesirspor 18 16
17. Ankaraspor 18 10
18. Eskişehirspor 18 4
Takımlar O P
1. Man City 19 41
2. M. United 19 40
3. Leicester City 19 38
4. West Ham 20 35
5. Liverpool 19 34
6. Tottenham 18 33
7. Everton 17 32
8. Arsenal 20 30
9. Aston Villa 17 29
10. Chelsea 19 29
11. Southampton 19 29
12. Leeds United 19 26
13. Crystal Palace 20 23
14. Wolverhampton 19 22
15. Burnley 18 19
16. Newcastle 20 19
17. Brighton 19 17
18. Fulham 18 12
19. West Bromwich 20 11
20. Sheffield United 19 5
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 18 47
2. Real Madrid 19 40
3. Barcelona 19 37
4. Sevilla 19 36
5. Villarreal 20 34
6. Real Sociedad 20 31
7. Granada 20 28
8. Real Betis 20 27
9. Athletic Bilbao 19 24
10. Celta de Vigo 20 24
11. Cádiz 20 24
12. Levante 19 23
13. Getafe 19 23
14. Valencia 20 20
15. Eibar 20 20
16. Real Valladolid 20 20
17. Osasuna 20 19
18. Deportivo Alaves 20 18
19. Elche 18 17
20. Huesca 20 13