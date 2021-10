Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde I. Uluslararası Akdeniz Kadın Çalışmaları Kongresi başladı. Kongrede konuşan Rektör Özkan, kadın erkek eşitsizliği ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin anahtarının toplumsal farkındalık ve doğru eğitimden geçtiğini söyledi.

Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Anabilim Dalı tarafından Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma ve Uygulama Merkezi (KATCAM) ve Akdeniz Kadın Çalışmalarını Destekleme Derneği’nin katkılarıyla düzenlenen I. Uluslararası Akdeniz Kadın Çalışmaları Kongresi Atatürk Konferans Salonu’nda yapılan açılış töreni ile başladı. Törene Kocaeli Üniversitesi’nin Önceki Rektörü ve YÖK Akademik Kadın Çalışmaları Birimi Yürütücüsü Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Düzce Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı ile yerel yönetimler, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

“Azra Gülendam Haytaoğlu anıldı”

Kongrenin açılışında yakın zamanda kadın cinayetine kurban giden Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu anısına izlenen kısa video salonda duygulu anlar yaşattı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan da konuşmasına Azra Gülendam Haytaoğlu’nu anarak başladı. Rektör Özkan, “Menfur bir cinayete kurban giden Azra’nın acı kaybının hepimize kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu bir kez daha hatırlattığına inanıyorum. Azra’yı ve kaybettiğimiz tüm kadınları bir kez daha rahmetle anıyor, kadına yönelik her türlü şiddet eylemini tekrar lanetliyorum” dedi.

“Farkındalık ve eğitim şart”

Kadına yönelik şiddetin en çok yaşanan sosyal sorunların başında geldiğini söyleyen Rektör Özkan, kadına yönelik şiddetin sadece fiziksel değil cinsel, psikolojik, sözel, ekonomik ve hatta ihmal gibi farklı türlerde hatta kadını inciten her türlü baskı, özgürlüklerinin keyfi olarak kısıtlanmasına yönelik her türlü hareketin kadına şiddet sayılacağını söyledi. Kadına şiddetle mücadelenin yolunun, kadınlarda kendini değersiz hissetme, özsaygısını yitirme ve korku duygularına neden olan her türlü eylemle savaşmaktan geçtiğini söyleyen Rektör Özkan, kadın erkek eşitsizliği ve kadına yönelik şiddetle mücadelenin anahtarının toplumsal farkındalık ve doğru eğitimden geçtiği düşüncesinde olduğunu ifade etti. Rektör Özkan, “Bu vesileyle bu yıl ilki düzenlenen ancak gelenekselleşmesini hedeflediğimiz değerli katılımcılarımızın da katkılarıyla sunulacak çözüm önerilerinin kadına yönelik şiddetin azaltılmasına katkı sunacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı. Akdeniz Üniversitesi Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşen Adak ise kongrenin pandemi nedeniyle yüzyüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini ve iki gün sürecek kongrede 90 katılımcı tarafından 16 oturumda 58 bildiri sunumu yapılacağını söyledi.

“Akademide yöneten kadınlar tecrübelerini paylaştı”

Açılış konuşmalarının ardından Akademide Yöneten Kadınlar Paneli’nde Akdeniz Üniversitesi’nin ilk kadın Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Kocaeli Üniversitesi’nin önceki Rektörü ve YÖK Akademik Kadın Çalışmaları Birimi Başkanı Prof. Dr. Sezer Şener Komşuoğlu, Düzce Üniversitesi’nin Kurucu ve ilk kadın Rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu konuşmacı olarak yer aldı.

“Kadın akademisyen konusunda Avrupa’nın önündeyiz”

Demokratik ve refah bir toplumun temel koşulunun kadınların fırsat eşitliğinde var olmaları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Sezer Şener Komşuoğlu, Türk yükseköğretiminin kadın akademisyen konusunda dünyada Avrupa’da pek çok ülkeye göre iyi durumda olduğunu söyledi. Prof. Dr. Sezer Şener Komşuoğlu, “Türkiye’de yükseköğretimdeki öğrencilerin yüzde 48 kadınlardan yüzde 52’si erkeklerden oluşuyor. Akademisyen sayısında ise 98 bin erkek, 81 bin kadın akademisyen sayısı ile Avrupa’nın önünde oranlarda olduğumuz görülüyor. Bu anlamda sayısal olarak akademide iyi durumdayız bu iyiliği de gelecek kuşaklara yansıtmak üniversitedeki her akademisyenin ana görevleri arasındadır. Kadınla ne kadar iyi durumda ne kadar iyi eğitim almışsa ülke o kadar refah içindedir” şeklinde konuştu.

“Zaman kadınların lehine işliyor”

Panelde Yükseköğretimde Kadın Liderliği başlıklı sunum yapan Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu ise neden yükseköğretimde kadın yöneticilere ihtiyaç var, yükseköğretimde kadın yöneticileri nasıl artırılır, ne yapılmalı soru başlıklarını zengin sunumuyla aktardı. Zamanın kadınların lehine işlediğini ifade eden Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, etkin liderliğin tanımında takım çalışması, empati, iş birliği, etkileşim, diğerini dinlemek gibi kadınların fıtralarında olan değerlerin öne çıktığını ve kadınların tepe yöneticisi olmasının kurumlar için prestij sembolü olmaya başladığını söyledi. Panelde katılımcıların soru ve cevap kısmının ardından I. Uluslararası Akdeniz Kadın Çalışmaları Kongresi’nin açılış töreni ‘Kadınların Üniversitede 100 Yılı İnas Darülfünunu - Kadın Üniversitesi’ başlıklı serginin gezilmesiyle son buldu.

Etkinlik kapsamında ayrıca Doç. Dr. Lelya Bayramoğulları ve Öğr. Gör. Ekaterina Akti tarafından bir müzik dinletisi gerçekleştirildi. Yüzyüze ve çevrim içi olarak yapılacak I. Uluslararası Akdeniz Kadın Çalışmaları Kongresi 23 Ekim 2021 Cumartesi gününe kadar çeşitli oturumlarla devam edecek.