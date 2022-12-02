Göynük MYO Öğrencisinden uluslararası yarışmada ikincilik

Ulusal ve uluslararası usta şeflerin katıldığı yarışmada tek öğrenci olarak yarışan Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu Pastacılık Bölümü öğrencisi Fatma Güngör "Kaplumbağa" adını verdiği artistik sanat çalışması ile ikinci oldu.

Akdeniz Üniversitesi Göynük Mutfak Sanatları Meslek Yüksekokulu Pastacılık Bölümü 2. sınıf öğrencisi Fatma Güngör Antalya’da “Uluslararası Gastronomi ve Mutfak Yıldızları Buluşması 2022" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen yarışmalarda ikinci olarak gümüş madalya kazandı. Şefler klasmanında "Artistik Şeker Hamuru" kategorisinde "Kaplumbağa" adını verdiği artistik sanat çalışması ile yarışan Fatma Güngör usta şefleri ardında bırakarak ikinciliğe imza attı.

"Hayalinin peşinden gitti"

Sanata olan ilgisinin lise yıllarında başladığını ifade eden Fatma Güngör "Daha öncesinde Uludağ Üniversitesinde dış ticaret okudum. Fakat içimde her zaman bir ukde idi artistik pastacılık. Sonunda hayallerimin peşinden gitmeye karar verdim. Okuduğum bölümü bırakarak Göynük Mutfak Sanatları Pastacılık Bölümünü seçtim. Hayatımda vermiş olduğum en doğru kararlardan birisinin pastacılık bölümünü tercih etmek olduğunu düşünüyorum. Kazanmaktan daha önemli olan sevdiğim işi yapmak. Başarımı aileme, hocalarıma ve ustalarımın verdiği destek ile cesarete borçluyum" dedi.