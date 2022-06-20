“Medeniyetler Bahçesi” teması ile 1 Nisan’da kapılarını açan EXPO 2021 Hatay’da Antalya rüzgârı esti. EXPO 2021 Hatay’da düzenlenen ‘Antalya Günleri’ etkinliğinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve Hatay Medeniyetler Korosu Atatürk’ün Sevdiği Şarkıları seslendirildi.

EXPO 2021 Hatay’da, Akseki ve İbradı yörelerinin özgün mimari yapısına uygun olarak inşa edilen Düğmeli Ev ile Antalya’yı tanıtan Büyükşehir Belediyesi, ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. EXPO 2021 Hatay’ın resmi katılımcılarından olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, 18-19 Haziran’da düzenlenen Antalya Günleri etkinlikleriyle EXPO’ya renk kattı.

Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi

“Antalya Günleri” etkinliği çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve Hatay Medeniyetler Korosu birlikte konser verdi. Senfonik Konserde Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar seslendirildi. Konsere ilgi büyük oldu. Amfi tiyatroyu dolduran vatandaşlar şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, alkışlarıyla da tempo tuttu.

Hatay’da teke türküleri yankılandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Günleri Etkinliğinde kentin kültürel ve folklorik özelliklerini tanıttı. Etkinlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi de Antalya Yöresi Halk Oyunları gösterisi ile EXPO 2021 Hatay’a konuk oldu. Tekeden Esintiler Konseri’nde ise Sanatçılar Uğur Önür ve İsmail Çakır Teke yöresine ait türkülerle EXPO 2021 Hatay’da Antalya rüzgârı estirdi.

İki kenti birleştiren konser

Konserlerin sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanı Okan Yavuz, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Hayzaran’a plaket takdim etti. Yavuz, iki kenti birleştiren bu anlamlı etkinliği gerçekleştiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş’a teşekkür etti.