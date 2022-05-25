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Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: “Sendikamız ünvanını koruyor”

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 2022 sendika üye sayımlarına göre zirvede yer alarak istikrarlı bir şekilde yollarına devam ettiklerini söyledi.

ANTALYA 25.05.2022, 10:24
Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: “Sendikamız ünvanını koruyor”

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 2022 sendika üye sayımlarına göre zirvede yer alarak istikrarlı bir şekilde yollarına devam ettiklerini söyledi.

Eğitim Bir Sen, Türkiye genelinde yetkili sendika olma unvanını korurken, Antalya Şubesi de 2022 yılı Mayıs ayı sayımlarına göre eğitim sendikaları arasında zirvedeki yerini korudu. Sendika mutabakat sonuçlarına göre Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki eğitim kurumlarında 8 bin 899 ve Akdeniz Üniversitesi’nde 350 olmak üzere toplam 9 bin 249 üye sayısı ile rakiplerini sollayan Eğitim Bir Sen, 9 yıl üst üste yetkili sendika oldu.

“9 yıldır üyelerimizin yüklediği sorumluluğu hakkıyla yerine getirdik”

Bu başarının tesadüf olmadığını, emek ve alınteri mücadelesinde üstlendikleri rol ile kazanıldığının altını çizen Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, “Eğitim çalışanlarının zor zamanlarında sürekli onların yanlarında olan bir sendika olarak 9 yıldır üyelerimizin yüklediği sorumluluğu hakkıyla yerine getirdik. Eğitim çalışanları da bize teveccüh gösterdi ve istikrar ve itibarı yeniden zirveye taşıdı. Eğitim Bir Sen ailesinin değerli üyelerine teşekkür ediyorum. Hiçbir başarı kendiliğinden gelmiyor, kazanımlar çaba gösterilmeden, mücadele edilmeden elde edilmiyor. Her kazanımın arkasında büyük bir emek, büyük bir mücadele söz konusudur. Bizler gerek sahada gerek masada büyük bir mücadele örneği gösterdik. Mücadelemizi her şartta ve ortamda sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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