Döşemealtı Gençlik Meclisi 5. dönem kayıtları başladı

Döşemealtı Belediyesi tarafından İlçede yaşayan gençlerin yerel yönetimlerde söz sahibi olması, kent kimliğini geliştirmeleri ve katılımcı demokrasi anlayışıyla kent yönetimine katılmaları amacıyla başlattığı Döşemealtı Gençlik Meclisi (DÖGEM) pandemi nedeniyle ertelenen 5’nci dönem için başvuruları almaya başladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ruhuna uygun olarak planlanan, hiçbir siyasi partiye ya da güce endeksli olmayan ödüllü Gençlik Meclisi, aktif, üretken, gönüllü, bilgili ve kent yönetimine katkı sağlayan gençlerin artmasında önemli bir rol üstleniyor.

4 yıldır başarıyla yürütülen ve Döşemealtı’lı onlarca genci Avrupa ile buluşturan Döşemealtı Gençlik Meclisi pandemi nedeniyle ertelenen 5’nci dönem katılım kayıt başvurularını 15 Şubat tarihi itibariyle yeniden almaya başladı. 16 Nisan tarihine kadar sürecek başvurulara 1995-2006 yılları arasında doğan gençler katılabilecek.

İlçe gençlerinin inisiyatif alıp projeler üreterek kültürden, spora, araştırmadan, müziğe bir çok alanda çalışmalar yapmasını sağlayan ayrıca Avrupa Birliği Erasmus+ ve ESC programları projeleri ile Avrupa ülkelerine gitmelerini burada eğitimden kültüre hem kendilerini tanıtıp hem de oradaki akranlarının yaşamları hakkında bilgi sahibi olarak ufuklarını genişletmelerini sağlayan DÖGEM bir çok ödül aldı.

Ödüllü Gençlik Meclisi DÖGEM’in 5’nci kayıt döneminde de yine yüzde 50 cinsiyet kotası, engelli gençlere yönelik pozitif ayrımcılık, kendi yönetimini kendilerinin seçimle belirlemesi ve alacakları kararların Döşemealtı Belediye Meclisi’nde tavsiye niteliği taşıyacak olması yerelde katılımcı demokrasinin esasını oluşturuyor.

DÖGEM Akademi bünyesinde kişisel, sosyal ve mesleki gelişim seminerlerini uzmanlar tarafından alacak olan gençler kurulan kulüplerde sosyal sorumluluk ve farkındalık projeleri ile sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif aktiviteler, tiyatrodan, koroya, spordan, doğa yürüyüşüne-bisiklet turuna, sinemadan, futbol ve voleybola, opera ve bale gibi birçok etkinliğe katılma şansı elde edecekler.

Antalya’da Avrupa Birliği Erasmus+ Avrupa Gönüllü Hizmeti Programı için 2017 yılında Akreditasyon alan ilk ve tek ilçe belediyesi unvanına sahip olan Döşemealtı Belediyesi 2016-2020 yılları arasında Avrupa Gönüllü Hizmet projelerine 66, Erasmus+ Gençlik Değişim Projelerine 42 olmak üzere toplam 108 gence Avrupa fırsatı sundu. Yeni Dönemde de geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi Avrupa Gönüllü Hizmeti projeleri kapsamında 36 Gençvekil İtalya, Polonya, Portekiz, Romanya, Yunanistan, Almanya, Estonya, Hollanda ve Gürcistan gibi ülkelere gitme imkanı bulacak ve 10 gençte Erasmus+ Gençlik Değişim projesi ile Almanya’ya gidecek. Böylece DÖGEM ile 2021 döneminde yaz aylarından itibaren 46 Gence Avrupa fırsatı sağlayacak.