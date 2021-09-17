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Dijital kolaj sanatı sergisi Muratpaşa’da açıldı

Farklı dünyaları aynı fotoğraf karesinde bir araya getiren dijital kolaj sanatçısı Uğur Gallenkuş’un Türkiye’deki ilk sergisi ‘Paralel Evrenler’, Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde açıldı.

ANTALYA 17.09.2021, 13:45
Dijital kolaj sanatı sergisi Muratpaşa’da açıldı

Farklı dünyaları aynı fotoğraf karesinde bir araya getiren dijital kolaj sanatçısı Uğur Gallenkuş’un Türkiye’deki ilk sergisi ‘Paralel Evrenler’, Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde açıldı.

Açlık, savaş, yoksulluk, şiddet gibi görülmeyen ya da görülmek istenmeyen insanlık hallerini zıtlarıyla birleştirip tek bir fotoğraf karesinde çarpıcı bir biçimde sunan dijital kolaj sanatçısı Uğur Gallenkuş, Türkiye’deki ilk sergisi, Antalya’da Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde açıldı. Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) işbirliğiyle gerçekleştirilen serginin açılışında Belediye Başkanı Ümit Uysal, ATAV Başkanı Yeliz Gül Ege ve sanatçı Gallenkuş’un yanı sıra çok sayıda davetli yer aldı.

Açılışta konuşan Başkan Uysal, bilgisayar başında yalnız bir insanın aynı zamanda kendini dünyaya duyuracak enstrümanlara da sahip olduğunu söyledi. Bu zıtlar dünyasında içeriğin, çarpıcı şeyler ürütmenin ön plana çıktığını belirten Başkan Uysal, Uğur Gallenkuş’un da bu tanıma çok iyi uyduğunu söyledi. Kendisini Antalya’da, Muratpaşa’da ağırlamaktan onur duyduğunu dile getiren Başkan Uysal, “Kendisini sizlerle tanıştırmaktan da çok mutluyum” dedi.

Uğur Gallenkuş’un 50 çalışmasının yer aldığı ‘Paralel Evrenler’ isimli sergisi bir ay boyunca ücretsiz gezilebilecek.

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