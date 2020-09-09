Büyükşehirden 12 vatandaşa hasta yatağı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara hasta yatağı yardımında bulunmaya devam ediyor. Yardımlar kapsamında Kaş, Korkuteli, Kumluca, Manavgat ve Finike’de toplam 12 ihtiyaç sahibi hastaya motorlu hasta yatakları teslim edildi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 19 ilçede bulunan hizmet birimleri tarafından iletilen hasta yatağı taleplerini değerlendirerek, ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, Manavgat Çardak Mahallesi’nde yaşayan beyin kanaması nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen 48 yaşındaki Ayşe Ünal isimli vatandaşa elektronik hasta yatağı yardımında bulundu.

Büyükşehir ekipleri ayrıca Manavgat’ın Şelale Mahallesi’nde kalp ve tansiyon hastası olan Hasan Ünal’ın talebine de olumlu yanıt verdi. Yapılan sosyal incelemenin ardından hasta yatağı ekipler tarafından Hasan Ünal’a teslim edildi. Yer döşeğinde yatmaktan kurtulan Hasan Ünal’ın kızı Zehra Bora, Başkan Muhittin Böcek ve ekibine gösterdikleri duyarlılık için teşekkür etti. Öte yandan yine Manavgat’ın Yukarı Hisar Mahallesi’nden Raziye Yeşil ve Büklüce Mahallesi’nden Fatma Kılıç’a da hasta yatakları teslim edildi.

Ayşe nineye yardım

Korkuteli’nin Kızılcadağ Mahallesi’nde yaşlılığından ve hastalığından dolayı yatağa bağımlı olan 93 yaşındaki Ayşe Kara’ya otomatik hasta yatağı yardımı yapıldı. Uzunoluk Mahallesi’nde yaşayan 76 yaşındaki Murat Gökçe’ye hasta yatağı teslim edildi. Çomaklı Mahallesi’nde yaşayan 90 yaşındaki yatağa bağımlı olan Vehbi Yalçın ile Yeşilyayla Mahallesi’nde ALS hastası olan 49 yaşındaki Tevfik Atılgan’a da hasta yatağı yardımında bulunuldu.

Diyaliz hastası engelliye hasta yatağı

Finike Kum Mahallesi’nde oğluyla diyaliz makinesine bağlı yaşayan yüzde 96 engelli İbrahim Cabbar’ın yüzü de Büyükşehir Belediyesi’nin hasta yatağı yardımıyla güldü. Görevliler, Finike Devlet Hastanesi’nde tedavi gören İbrahim Cabbar hastaneden çıkış yapmadan hasta yatağını evine teslim etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca’da ise yatağa bağımlı olarak yaşayan 2 kişiye hasta yatağı yardımı yaptı. Beykonak Mahallesi’nde beyin kanaması geçiren 65 yaşındaki Mükerrem Topuzoğlu ile Bağlık Mahallesi’nde 61 yaşındaki Şaban Arslan’a ev şartlarında daha iyi bakım yapılabilmesi için tam fonksiyonlu hasta yatağı verildi. Kaş’ın Kınık Mahallesi’nde ise trafik kazası sonucu ayağı ve beli kırılan vatandaşa tam donanımlı hasta yatağı teslim edildi.