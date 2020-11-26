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Büyükşehir, kent mobilyalarını atölyelerinde üretiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gürsu’daki atölyelerinde kent merkezinde ve 19 ilçede ihtiyaç duyulan kent mobilyalarını kendisi üreterek belediye bütçesine katkı sağlıyor.

ANTALYA 26.11.2020, 12:28
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Büyükşehir, kent mobilyalarını atölyelerinde üretiyor
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gürsu’daki atölyelerinde kent merkezinde ve 19 ilçede ihtiyaç duyulan kent mobilyalarını kendisi üreterek belediye bütçesine katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’na bağlı Gürsu’daki atölyelerinde ihtiyacı olan kent mobilyasının üretimini kendi yapıyor. Kent mobilya grupları ahşap ve demir atölyelerinde tecrübeli ustaların elinden çıkıyor. Atölyelerde, bank, pergola, ahşap ve demir çit, çocuk oyun grubu, masa, sandalye, kapı ve güvenlik kulübesi üretimi gerçekleştiriliyor.

19 ilçeye gönderiliyor

Büyükşehir personelleri tarafından el işçiliği ile üretilen ürünler hem belediyeye tasarruf, hem de ekonomiye katkı sağlıyor. Gürsu atölyelerinde kent merkezi ve 19 ilçede ihtiyaç duyulan kent mobilyaları özenle üretilerek talep edilen bölgelere gönderiliyor. Okul ve camilere, muhtarlıklara, resmi kurumlara kamelya, bank, piknik masası, kondisyon grubu, çocuk oyun grubu imalatı ve montajı gerçekleştiriliyor.
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