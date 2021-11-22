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Başkan Uysal’ın hafta sonu mesaisi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hafta sonu mesaisinde sanatçılarla buluştu, yörüklerle toplandı, Türk Dünyası Şaheserleri konserinde Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Kırgızistan Büyükelçisi Kubanıçkek Ömüraliyev’le bir araya geldi.

ANTALYA 22.11.2021, 13:37
Başkan Uysal’ın hafta sonu mesaisi

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, hafta sonu mesaisinde sanatçılarla buluştu, yörüklerle toplandı, Türk Dünyası Şaheserleri konserinde Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Kırgızistan Büyükelçisi Kubanıçkek Ömüraliyev’le bir araya geldi.

Başkan Uysal’ın cumartesi günü ilk durağı, Modern Zamanlar Sanat Derneği’nin Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de düzenlendiği kahvaltı oldu. Başkan Uysal’ın eşi Ümran Uysal’la birlikte katıldığı kahvaltıda Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Mustafa Akaydın da yer aldı. Başkan Uysal, konuşmasında, kültür ve sanatı hayatın merkezine koyan insanların çok değerli olduğunu söyledi. “Yaşadıkları şehre derinlik katarlar. O şehre estetik katarlar. Şehri yaşanası kılarlar” diyen Başkan Uysal, şehirdeki kültür ve sanat faaliyetlerinin günlük hayatı değiştiren, hayata etki eden bir niteliğe sahip olması gerektiğini söyledi.

Bu çerçevede estetikten ödün vermeden kültür ve sanatın toplumsal tabanını genişletmekle yükümlü olduklarını belirten Başkan Uysal, ilk sayısı yayımlanan ve üç aylık dönemler halinde kentle buluşacak AntSanat dergisinin de bu sorumluluğu taşıdığını söyledi. Başkan Uysal, “Yeniden kitleleri, yeni kuşakları kazanmak, onlarla buluşmak her zaman mümkün. Bu alanda da şansımızı zorlamamız gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.

Yörüklerle buluştu

Başkan Uysal, Modern Zamanlar Sanat Derneği üyeleriyle buluşmasının ardından Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman öncülüğünde Antalya’da toplanan Yörük dernekleriyle bir araya geldi. Başkan Uysal’ın Yörük dernekleriyle buluşmasına Antalya Yörük İl Hatunu Sibel Gezen de katıldı.

Türk Dünyası Şaheserleri Konseri

Başkan Uysal, cumartesi akşam saatlerinde ise, Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) Antalya Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı ve Antalya Devlet Senfoni Orkestrası’nın düzenlendiği Türk Dünyası Şaheserleri konserine katıldı. Yunus Emre’nin vefatının 700’üncü yılı ve Azerbaycanlı ünlü şair Nizami Gencevi’nin doğumunun 880’inci yılına ithaf edilen konserde Başkan Uysal’ın yanı sıra birlikte Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Durmuş Ali Arslan, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Kırgızistan Büyükelçisi Kubanıçkek Ömüraliyev, CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz yer aldı.

Keşkek gününe katıldı

Başkan Uysal, pazar mesaisine ise Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) başladı. Başkan Uysal, Antalya Çanakkaleliler Derneği’nin düzenlendiği geleneksel keşkek gününe katıldı. Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, “Çanakkale bizim için çok değerli bir coğrafya. Anadolu insanının A’dan Z’ye birleşip omuz omuza, ülkemiz için önemli bir dönüm noktasını ürettiği bir yer. Bizi birleştiren, yapıştıran birlikte neler yapabileceğimizi gelecek kuşaklara gösteren bir coğrafya. Ben de askerliğimi orada yaptım” ifadelerine yer verdi.

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