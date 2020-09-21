Başkan Topaloğlu’ndan ilkokula ziyaret

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, ziyaret ettiği ilkokulda öğrencilerle bir araya gelerek, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Kemer Merkez İlkokulu öğrencilerini ziyaret ederek yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Başkan Topaloğlu, öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin işlerinin pandemi döneminde zor olacağını söyledi.

El ele vererek bu süreci atlatacaklarını ve eğitimin sağlıklı bir şekilde devam edeceğine inandığını belirten Topaloğlu, “Eğitimin devam etmesi için Kemer Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa hepsini yapıyoruz. Belediye olarak geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ana sınıfından 8. sınıfa kadar olan tüm öğrencilerin kırtasiye malzemelerini dağıttık. Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında okullarda dezenfektan malzemeleri ve maske dağıtımlarını gerçekleştirdik” dedi.

Başkan Topaloğlu, belediye olarak eğitime büyük önem verdiklerinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı:

“Geçen sene yaklaşık 7 bin öğrencinin kırtasiye malzemelerini vermiş ve lise öğrencilerinin de servis ücretlerini biz karşılamıştık. Bu sene de aynı şekilde hepsini biz üstlendik. Ahmet Erkal Destek Eğitim Kurs Merkezinde öğrencilere ücretsiz kurs veriyoruz. Anlaştığımız 11 öğretmen, öğrencilerimize her konuda destek oluyor. Şu anda burada 120 öğrencimiz var. Öğrenciler, 6 ve 9’ar kişilik sınıflarda derslerine devam ediyor. Biz her konuda olduğu gibi eğitim konusunda da iddialıyız. Elimizden geldiği sürece de eğitime yardımcı olmaya devam ediyoruz. Veliler bu konuda hiçbir şeyi düşünmesin. Bize güvenmeye devam etsinler”

Ziyarette, Kemer Kaymakamı Murtaza Dayanç’ta yer aldı.