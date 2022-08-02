Başkan Böcek, Deprem Master Planı’nı anlattı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Deprem Master Planı ile ilgili Büyükşehir Meclis Grup Başkanlarını bilgilendirdi. Böcek, 19 ilçeyi kapsayacak şekilde hazırlanacak planın, Antalya’nın depreme karşı güvenli hale gelmesinde oynayacağı rolün önemine vurgu yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, başkanlık toplantı salonunda CHP, İYİ Parti, AK Parti, MHP, Saadet Partisi ve Memleket Partisi’nin Büyükşehir Meclisi Grup Başkanlarına Deprem Master Planı ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenledi. Toplantıya Başkan Danışmanı Cem Oğuz ve ilgili daire başkanları da katıldı. Deprem Master Planı’nın göreve geldikleri günden bu yana gündemlerinde olduğunu belirten Başkan Muhittin Böcek, grup başkanlarına toplantıya katıldıkları için teşekkür ederek, bir süredir konuyla ilgili hazırlık içerisinde olduklarını söyledi. Antalya için son derece önemli olan planın, 31 Aralık 2025 tarihine kadar tamamlanması gerektiğine işaret eden Başkan Böcek, bu konuda yapılan çalışmaları ve alınacak önlemleri grup başkanlarıyla paylaştı. Antalya’nın depreme karşı güvenli hale getirilmesi için hayata geçirilecek Deprem Master Planı’nın 19 ilçeyi kapsayacak şekilde hazırlanması gerektiğini belirten Başkan Böcek, bunun için gereken tüm çalışmaların katılımcı bir şekilde yapılacağını söyledi. Başkan Böcek, Antalya Valiliği Başkanlığı’nda, Büyükşehir Belediyesi’nin koordinatörlüğünde, hazırlanacak plan için ilçe belediyeleri, STK’lar, kurum, kuruluş, özel teşebbüs ve halkın katılımının önemine dikkat çekti.

Sunum yapıldı

Toplantıda Kent Estetiği Daire Başkanlığı Deprem Risk Yönetimi Şube Müdürlüğü Birim Sorumlusu İnşaat Mühendisi Ecehan Olucak da grup başkanvekillerine plan ile ilgili sunun yaptı. Olucak, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla iki aydır yoğun bir şekilde hazırlık yaptıklarını belirterek, “Deprem Master Planı çok aşamalı ve çok katılımcısı olan bir plan. Bununla ilgili İRAP’ta (İl Afet Risk Azaltma Planı) verilen süreye yetişebilmemiz için yoğun ve içeriği dolu çalışmalar gerçekleştireceğiz. Amacımız, Deprem Master Planı içerisinde deprem risk haritaları oluşturmak. Deprem Master Planı deprem zararlarını azaltmayı hedefleyen, deprem öncesinde, deprem anında, deprem sonrasında yapılacak çalışmalarla, alınacak tedbirleri belirleyen ve yaşam kalitesi arttırılmış bir toplum oluşturmayı hedefleyen katılımcı ve dinamik bir plandır. Tek başına Deprem Master Planı bir kuruluşun yapacağı bir plan değildir. AFAD bunu İRAP ve ilgili kurumları, ana kurumları ve yardımcı olacak kurumları belirlemiş. İRAP’A göre Büyükşehir Belediyemizin ana sorumluluğunda yürüteceğimiz Deprem Mastır Planıyla depremin neden olabileceği fiziksel, ekonomik, sosyal, çevresel, politik zarar ve kayıpları önlemek ya da en aza indirebilmeyi amaçlıyoruz. Deprem Mastır Planı’nın hedefi, “Küçük depremlerde kullanılabilirlik, orta depremlerde onarılabilirlik, büyük depremlerde göçme tehlikesi yaşamamak” diye konuştu.