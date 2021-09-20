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AÜ’de eğitim, korona virüs önlemleri alınarak başladı

Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen Akdeniz Üniversitesi’nde dersler HES kodu sorgulaması ve pandemi önlemleri eşliğinde başladı.

ANTALYA 20.09.2021, 15:14
AÜ’de eğitim, korona virüs önlemleri alınarak başladı

Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen Akdeniz Üniversitesi’nde dersler HES kodu sorgulaması ve pandemi önlemleri eşliğinde başladı.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Covid-19 pandemisi nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen Akdeniz Üniversitesi’nde yüz yüze eğitim süreci tekrar başladı. Pandemi kurallarına riayet edildiği gözlenen üniversitenin fakülte girişlerinde öğrenciler HES kodu sorgulamasıyla sınıflarına giriyor. Öğrencilere fakültelerin pek çok alanında bulunan görsellerle maske, mesafe ve temizlik kuralları hatırlatması yapılıyor. Özellikle fakülte girişleri olmak üzere pek çok noktada dezenfektan hizmeti sunuluyor. Kapı kolları, lovabo gibi ortak kullanılan alanlar sık sık görevliler tarafından dezenfekte ediliyor. Ders aralarında sınıflar en az 20 dakika süre ile havalandırılıyor.

“Önlemler bunlarla sınırlı değil”

Sınıf kapasiteleri üniversite işyeri hekimi ve halk sağlığı uzmanının bizzat katıldığı yerinde incelemeler ile tespit edildi. Her sınıfın kapasitesi ve pandemi döneminde uyulması gereken kurallar sınıf girişlerine renkli kağıtlar ile asıldı. Akademik ve idari personellerin aşı kartları eğitim-öğretim başlamadan kayıt altına alındı. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun aşı kartları eğitim-öğretim başlamadan kayıt altına alınıp bölüm ve sınıf bazında ayrıştırılarak hocalara teslim edildi. Klimaların filtreleri ve sınıflar temizlendi, dezenfekte edildi. Kapılarda HES kodu, Covid-19 aşısı ve PCR kontrolü için ekipler görevlendirildi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı ile Rektörlükten gelen pandemi tedbirleri konulu yazılar tüm akademik ve idari personele duyuruldu.

“Kampüs öğrencilerle renklendi”

Uzun bir aranın ardından Akdeniz Üniversitesi’nin kampüsü yeniden öğrencilerle doldu. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen öğrenciler fakülte önlerinde, sınıflarda, koridorlarda renkli görüntüler oluşturdu.

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