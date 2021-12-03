AÜ Uluslararası Araştırma Konferansı’na 22 farklı ülkeden katılım

Akdeniz Üniversitesi, 22 ülkeden araştırmacının katıldığı Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Konferansı’na ev sahipliği yaptı. Program kapsamında gerçekleşen Basra Çocuk Orkestrası konseri ilgi gördü.

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen 3. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Konferansı’na Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Ürdün, İran, Lübnan, Cezayir, Fas, Libya, Sudan, Tunus, Kuveyt, Filistin, Nijerya, Malezya, Pakistan, Afganistan, Kazakistan, Özbekistan, Hollanda ve İngiltere olmak üzere 22 farklı ülkeden araştırmacılar katıldı. Konferansta Sosyal Bilimler, İnsani Bilimler ve Eğitim alanından 120 bildiri yüz yüze sunulurken, 40 bildirinin de sunumları çevirim içi ortamda yapıldı.

“Toplumlar arası kültürel, siyasi ve ekonomik ilişkilere katkı sağlayacak”

Konferansın açılış konuşmasını yapan Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hilmi Demirkaya, ülkemizin Ortadoğu ve Arap dünyasıyla yakın ilişkiler kurduğu bu dönemde, böylesine önemli bir bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve konferansın sonuçlarının bilim dünyası için verimli olması temennisinde bulundu. Basra Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Scholar Worldwide Direktörü Dr. Murad Al-Abdullah ve Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Othman Atiyah Ismael de yaptıkları konuşmalarda konferans sürecindeki ev sahipliğinden ve misafirperverliğinden ötürü Akdeniz Üniversitesi ailesine teşekkür ederek konferansın akademik dünyaya katkılarının yanı sıra toplumlar arası kültürel, siyasi ve ekonomik ilişkilere sağlayacağı faydalara vurgu yaptı. Konferansta ayrıca davetli konuşmacı olarak Birleşik Krallık Swansea Üniversitesi’nden Donna Sharland ve Polonya Szczecin Üniversitesi’nden Dr. Maciej Czaplewski katıldı.

“Basra Çocuk Orkestrasından İstiklal Marşı”

Konferans açılışında Irak’ın Basra Valiliği ve Türkiye’nin Basra Konsolosluğu tarafından desteklenen Basra Çocuk Orkestrası tarafından verilen konser izleyenler tarafından yoğun ilgi gördü. Türkiye ve Irak milli marşlarını seslendiren koro, sevilen Dünya, Türk ve Arap repertuvarından seslendirdiği ezgiler ile salondan büyük alkış topladı.