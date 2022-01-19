banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Kremlin’de namaz kıldı
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Kremlin’de namaz kıldı
Acun Ilıcalı Hull City'yi almak için ne kadar ödedi?
Acun Ilıcalı Hull City'yi almak için ne kadar ödedi?
Tosuncuk Davasında Yeni Gelişme!
Tosuncuk Davasında Yeni Gelişme!
Omicron varyantına iki yeni belirti daha eklendi
Omicron varyantına iki yeni belirti daha eklendi

ASAT’tan işçiyi sevindiren sözleşme

Antalya ASAT Genel Müdürlüğü ve DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası Antalya Şubesi arasında 2 bin 95 işçiyi kapsayan 3 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun imza attığı sözleşme ile en düşük kadrolu işçi maaşı 6 bin 750, İnsan Kaynakları A.Ş.’ye bağlı en düşük işçi maaşı ise 5 bin 400 lira oldu.

ANTALYA 19.01.2022, 19:47
ASAT’tan işçiyi sevindiren sözleşme

Antalya ASAT Genel Müdürlüğü ve DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası Antalya Şubesi arasında 2 bin 95 işçiyi kapsayan 3 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun imza attığı sözleşme ile en düşük kadrolu işçi maaşı 6 bin 750, İnsan Kaynakları A.Ş.’ye bağlı en düşük işçi maaşı ise 5 bin 400 lira oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü (ASAT) ile Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) arasında ASAT işçilerini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri sonuçlandı. 441 daimi işçi ve İnsan Kaynakları A.Ş.’de çalışan 1654 işçiyi kapsayan 3 yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı. İmza törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, Antalya Şube Başkanı Vedat Küçük, ASAT yetkilileri ile işçi temsilcileri katıldı.

Hep emekçinin yanında oldum

28 yıllık siyasi hayatında hep işçinin ve emekçinin yanında olduğunu dile getiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “28 yıldır başarımı yanımda çalışan emekçi arkadaşlarıma borçluyum. İşçimizin alın teri kurumadan emeğinin karşılığını vermeye hep özen gösterdim. Antalya, ekonomik zorluklarla boğuşuyor. 298 milyon Euro borcu olan bir belediyemiz var. Her şeye rağmen önce işçimizin hakkını vermeye özen gösterdik” dedi.

En düşük 5400 TL maaş

Güzel bir sözleşme olduğunu ifade eden Başkan Böcek, şunları söyledi: “ASAT’ta 441 kadrolu olan işçimiz var. En düşük kadrolu işçi maaşı 6 bin 750’den başlıyor. İnsan Kaynakları A.Ş.’ye bağlı bin 654 işçimizin en düşük maaşı aylık 5 bin 400 lira olacak. İşçi arkadaşlarımız gece gündüz canla başla Antalya’mız için çalışıyor. İşçimizin emekçimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Antalya’mızı hep birlikte yöneteceğiz. Ülkemizin kurucusu Atatürk’ümüzün izinde hizmetlerimize devam edeceğiz. Sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyorum.”

Başkan Böcek’e teşekkür

Türkiye’nin ciddi ekonomik kriz içinde olduğunu ifade eden DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Bu toplu sözleşme zor koşullara rağmen gerçekten önemli. İşçi arkadaşlarımızın bir nebze nefes alması için kıymetli. Toplu iş sözleşmesinin başta işçi arkadaşlara, belediyemize ve memleketimizin aydınlık geleceğinin kuruluşunda yapı taşı olmasını diliyorum” dedi. Genel İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan da zorlu ekonomik şartlarda işçinin emeğinin karşılığını veren Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür etti.

Yorumlar (0)
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 21 50
2. Konyaspor 21 42
3. Beşiktaş 22 35
4. Hatayspor 21 35
5. Başakşehir 20 34
6. Adana Demirspor 22 34
7. Fenerbahçe 21 33
8. Alanyaspor 21 32
9. Gaziantep FK 21 31
10. Sivasspor 21 30
11. Karagümrük 22 30
12. Kayserispor 21 28
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 21 25
15. Antalyaspor 21 23
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 21 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 20 32
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 21 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 21 27
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11