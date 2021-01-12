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ASAT’tan Antalya alt yapısına bir yılda 149 milyonluk yatırım

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in planlı, kurallı ve kimlikli kent hedefiyle 19 ilçede alt yapı sorunlarını ortadan kaldırmak için çalışmalarına aralıksız devam eden ASAT Genel Müdürlüğü, 2020 yılında alt yapıya 149.737.800 TL yatırım yaptı.

ANTALYA 12.01.2021, 13:27
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ASAT’tan Antalya alt yapısına bir yılda 149 milyonluk yatırım

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in planlı, kurallı ve kimlikli kent hedefiyle 19 ilçede alt yapı sorunlarını ortadan kaldırmak için çalışmalarına aralıksız devam eden ASAT Genel Müdürlüğü, 2020 yılında alt yapıya 149.737.800 TL yatırım yaptı.

Antalya’nın sorunsuz bir alt yapıya kavuşması için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatlarıyla çalışmalarına 7-24 devam eden ASAT Genel Müdürlüğü, çevre ve insan odaklı çalışma anlayışıyla kentin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyor. ASAT Genel Müdürlüğü 2020 yılında içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, atık su arıtma gibi alt yapı çalışmaları için toplam 149 bin 737 bin 800 TL’lik yatırım gerçekleştirdi.

93 kilometrelik içme suyu hattı

ASAT, 19 ilçede vatandaşları sağlıklı içme suyu ile buluşturmak, susuz tek bir hane bile bırakmamak için hummalı bir çalışma yürüttü. Yaklaşık 37 milyon liralık yatırımla 92 bin 878 metre içme suyu hattı imalatı yapılırken, 22 adet yeni içme suyu deposu inşa edildi. 12 bin 330 içme suyu arızasına kısa sürede müdahale edildi. Su üretim yatırımlarına 2.5 milyon lira harcanırken, 220 yeni dalgıç motopomp alındı.

Kanalizasyon ve yağmur suyuna 84 milyon

ASAT, 2020 yılında 67 bin metre kanalizasyon hattı imalatını gerçekleştirdi. Kanalizasyon projeleri için toplam 58 milyon TL’lik yatırım yapıldı. Yağmur suyu sorunlarını çözmek için hummalı bir çalışma yürüten ASAT, toplam 26 milyon liralık yatırımla 28 bin metre yağmur suyu drenaj hattı yaptı.

211 milyon M3 atık su arıtıldı

Antalya’nın çevresini ve denizini gözü gibi koruyan ASAT Genel Müdürlüğü, Antalya’da toplam 39 adet atık su arıtma tesisi ve bunlara bağlı 205 adet terfi istasyonu ile 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. Başta sahiller olmak üzere çevrenin korunması açısından büyük önem taşıyan bu tesislerde 2020 yılında toplam 211 milyon 585 bin 755 m3 atık su arıtıldı. Toplamda 148 bin 235 ton arıtma çamur bertaraf edildi. 5 milyon 430 bin 963 m3 biyogaz üretimi yapıldı. Üretilen biyogaz Hurma Atıksu Arıtma Tesisinde bulunan Termal Çamur Kurutma Tesisinde yakıt olarak değerlendirirken, 9 milyon TL tasarruf sağlandı.

Alt yapısı tamamlanan bölgelerde vakit kaybedilmeden asfalt ve parke çalışmaları yapılarak, vatandaş mağduriyetinin önüne geçildi. Asfalt, parke ve bordür çalışmaları için toplam 26 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi.
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