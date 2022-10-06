Altın Portakal’da kadınlardan oluşan film ekibi söyleşi sonrasında saçlarını kesti

İran’da 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ahlak polisi tarafından gözaltında tutulurken hayatını kaybetmesi sonrası başlayan protestolara dünya genelindeki birçok kadın saçlarını keserek destek verirken, bir destek de 59.Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde izleyici karşısına çıkan “Narperi’nin Bileziği” filmi ekibinden geldi. Yönetmen Jale İncekol ve oyuncular, film gösterimi bitiminde gerçekleşen söyleşi sırasında saçlarını keserken, söyleşiye katılan izleyiciler ise bu duruma alkışlarla eşlik etti.

Denizli’nin Bozkurt ilçesinde yaşayan kadınların yaşadığı değişimi anlatan belgesel filmin yönetmen koltuğunda Jale İncekol yer alırken senaryosunu ise Esen Armağan Özakbaş yazdı. Filmde Bozkurt Kadın Kooperatifi üyesi 17 kadın rol aldı. Film sonrasında düzenlenen söyleşide seyircilerin sorularını yanıtlayan film ekibi, projeyi keyif alarak gerçekleştirdiklerini ve heyecanlı oldukları aktardılar. “Narperi’nin Bileziği” projesine gösterilen yoğun ilgiden dolayı şaşkın olduklarını da belirten Bozkurt Kadın Kooperatifi üyesi kadınlar, duygu dolu anlar yaşadı.

Filmin yönetmeni Jale İncekol gösterim sonrası yaptığı açıklamada, “Öncelikle burada olmaktan dolayı çok heyecanlı ve mutluyum. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde olmak benim için çok değerli. Bütün ekiple birlikte filmi burada izledik ve çok mutluyuz” ifadelerini kullandı.

“Hepimiz Mahsa Aminiyiz”

Yönetmen ve oyuncular söyleşi bitiminde “Hepimiz Mahsa Aminiyiz” diyerek ellerine aldıkları makaslarla saçlarını kestiler, izleyiciler ise ekibe alkışlayarak destek verdi.

İncekol, “Mahsa Amini’nin öldürülmesinden sonra kız kardeşlerimizin başlattığı bir mücadelenin parçası olduğumuzu göstermek istedik. Yalnızca İran’da değil ülkemizde de erkek tarafından kadına uygulanan şiddetin son bulması en büyük dileğimiz ve bitmesi için sonuna kadar devam edeceğiz. Bu mücadelenin bir parçası olmak hepimizin sorumluluğu. Yalnızca kadınların değil, erkeklerin de sorumluluğu. Biz sonuna kadar insanların özgürce yaşayabilmesi için mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

Niyetlerinin olaya dikkat çekmek olduğunu belirten İncekol, “Gündem çok hızlı değişiyor ve yerine sürekli başka acılar ekleniyor maalesef. Biz bu mücadeleyi sürdürmezsek bu karanlıktan kurtulamayacağız bundan eminim. Vazgeçmeyeceğiz, sesimizi duyurabilmek için bütün kadın ve erkekler bir arada el ele olacağız” ifadelerini kullandı.

Ekip kestikleri saçları bir kutuya koyarken, izleyenler ise alkışlarla destek verdi.