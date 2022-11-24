ALKÜ’de öğretmenler günü kutlandı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle kutlama programı düzenlendi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinliği düzenlendi. Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe ALKÜ Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nilgün Tatar, konuşmacı Prof. Dr. Ali Uçan’ın yanı sıra akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda ilk olarak ALKÜ Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı tarafından müzik dinletisi ile öğretmenlere olan minnettarlık bir kez daha ifade edildi.

Tarihi bilgiler aktardı

Ardından ise davetli konuşmacı duayen isim Prof. Dr. Ali Uçan tarafından “Başöğretmen Atatürk ve Cumhuriyet Öğretmenliği ile Başöğretmen Atatürk ve Cumhuriyet Müzik Öğretmenliği” adlı bir konferans gerçekleştirildi. Programda Profesör Uçan, Öğretmenler Günü’müzün ana kaynağı ve temel ögesi Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür. O ilkin, Temmuz 1920’de Ankara’da kurulan Öğretmenler Derneği’nin Onursal Başkanlığı’nı kabul etti. Ağustos 1924’te Ankara’da toplanan Türkiye Öğretmenler Birliği Kurultayı Genel Kurulu O’nu kendisine Hami (Koruyucu-Kollayıcı) seçti. O da Eylül 1924’te “Öğretmenler Birliğinin himayesinin en önemli görevlerinden biri olduğunu belirtti” dedi.

Prof. Dr. Ali Uçan’ın adı dersliğe verildi

Duayen isim Prof. Dr. Ali Uçan’ın ismi ALKÜ Eğitim Fakültesinde bir dersliğe adı verildi. Programın ardından ise derslik açılışı için ALKÜ Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Ali Uçan dersliğine geçildi. Dersliğin açılışını, ALKÜ Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nilgün Tatar, Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Süleyman Cem Şaktanlı ve Prof. Dr. Ali Uçan kurdeleyi birlikte kesti. Açılışta konuşan Uçan, “Çok mutlu oldum, onur ve mutluluk duydum. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’a hocamıza saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. ALKÜ Senatosunun bana takdim ettiği bu onurluğu Atatürk ve Cumhuriyet Müzik Öğretmenleri adına kabul ediyorum. Bu ince düşüncelerinden dolayı herkese çok teşekkür ederim” dedi.