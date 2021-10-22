ALKÜ’de İrfan Gürdal konseri

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Müzik Topluluğu Sanat Yönetmeni, besteci ve sanatçı İrfan Gürdal’ı ağırladı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) tarafından Alanya’nın fethinin 800’üncü yıl dönümü onuruna düzenlenen “800. Fetih Yılının Eşiğinde Alanya/Alaiye ve Alaaddin Keykubat Sempozyumu” çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. Açılış töreninin ardından gün boyu bilim insanları tarafından çeşitli konularda gerçekleştirilen oturumların ardından, sempozyumun ilk günü ünlü sanatçı İrfan Gürdal konseri ile sona erdi. Konsere ev sahibi ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın yanı sıra Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, idari ve akademik personel, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. ALKÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen konsere izleyenler büyük ilgi gösterdi. Sanatçı İrfan Gürdal ve orkestrasının kendi bestelediği eserlerinin yanı sıra Türk Dünyasından çeşitli ülkelere ait eserleri de icra etmesi salonda bulunanlar tarafından beğeni ile dinlendi. Eser aralarında İrfan Gürdal’ın konserde kullanılan enstrümanlarının tarihten gelen hikâyelerini anlatması konsere renk kattı.

Anadolu dışında yaşayan Türklerin geleneksel müzikleri ve çalgı aletleri konularında birçok araştırmalar yapan ve 200’ün üzerinde eser derleyen sanatçı İrfan Gürdal’a ve ekibine konser sonrasında ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından sempozyuma yapmış oldukları katkı dolayısıyla plaket ve teşekkür belgesi verildi.