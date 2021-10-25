banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Beklenen zam geldi
Beklenen zam geldi
HSK’dan 10 büyükelçi açıklaması
HSK’dan 10 büyükelçi açıklaması
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
İş dünyası, faiz indirimlerinin yayılmasını istiyor
İş dünyası, faiz indirimlerinin yayılmasını istiyor

ALKÜ’de Alanya’nın fethinin 800’üncü yılına özel yapılan etkinlikler sona erdi

Alanya’nın fethinin 800’üncü yıl dönümü onuruna ALKÜ tarafından düzenlenen “800. Fetih Yılının Eşiğinde Alanya/Alaiye ve Alaaddin Keykubat Sempozyumu” üç gün süren etkinliklerin tamamlanmasının ardından son buldu.

ANTALYA 25.10.2021, 16:07
ALKÜ’de Alanya’nın fethinin 800’üncü yılına özel yapılan etkinlikler sona erdi

Alanya’nın fethinin 800’üncü yıl dönümü onuruna ALKÜ tarafından düzenlenen “800. Fetih Yılının Eşiğinde Alanya/Alaiye ve Alaaddin Keykubat Sempozyumu” üç gün süren etkinliklerin tamamlanmasının ardından son buldu.

21 Ekim Perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdir ve teşekkürlerini ifade ettiği video teşrif hitaplarıyla başlayan ve tören ile açılışı gerçekleşen Sempozyum, 22 Ekim Cuma günü ALKÜ Eğitim Fakültesi Sultan Alaaddin Keykubat Salonu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk Salonunda gerçekleştirilen oturumlar ile devam etti. Sempozyum dahilinde gerçekleşen oturumlarda Alanya tarihi, kültürü, dili, mimarisi, coğrafyası ve münhasıran Alaaddin Keykubat ele alındı. Toplam 13 oturumda çevrim içi ve yüz yüze olmak üzere 53 bildiri sunuldu. Alanya’ya yönelik birçok farklı araştırmanın sunulduğu sempozyumda tarihî konular coğrafya içerisinde ele alındı.

"Sempozyum Alanya tarihine ışık tuttu"

Sempozyumun ikinci gününde sonuç bildirisinin sunulması ile değerlendirme oturumu, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir başkanlığında gerçekleşti. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın yurt dışında bir dizi temaslarda bulunmak için değerlendirme oturumuna katılamadığını ifade eden Prof. Dr. Aydemir, “Geçmişten günümüze Alanya’nın ve Sultan Alaaddin Keykubat Han’ın Alanya tarihindeki yerini değerli bilim insanı meslektaşlarımızın katkılarıyla bir kaynakça haline getirerek ilimin ve bilimin emrine sunmak bizleri onurlandırmıştır” dedi.

“Sempozyumda kültürel etkinlikler de yer aldı”

Sempozyum, sonuç bildirisi bölümünün tamamlanmasının ardından ALKÜ Amfi Tiyatrosunda, ALKÜ Öğretim Görevlisi Bilgin Karademir tarafından hazırlanılan ALKÜ Halk Oyunları Topluluğu’nun “Adım Adım Türkiye” adlı halk oyunu gösterisi ve ardından ALKÜ Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği ile Akdeniz Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından icra edilen halk müziği konseri ile devam etti.

Sempozyumun üçüncü gününde ise bilim insanları tarafından akademik toplantılarda teorik çerçevesi çizilen bilgilerin düzenlenen gezi etkinliği ile sahaya taşınması sağlandı. Bu kapsamda yat turu ile başlayan gezi etkinliği Alanya Tersanesi, Kızılkule ve Alanya Kalesinin ziyaret edilmesi ile sona erdi.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 10 24
2. Hatayspor 10 20
3. Alanyaspor 10 20
4. Fenerbahçe 10 19
5. Karagümrük 10 18
6. Beşiktaş 9 17
7. Konyaspor 10 17
8. Galatasaray 9 17
9. Altay 10 15
10. Adana Demirspor 10 13
11. Başakşehir 10 12
12. Gaziantep FK 10 12
13. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
14. Sivasspor 10 11
15. Kayserispor 10 11
16. Giresunspor 10 9
17. Antalyaspor 10 9
18. Göztepe 10 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 10 24
2. Ankaragücü 10 24
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 10 19
5. Bandırmaspor 10 18
6. Kocaelispor 9 16
7. Tuzlaspor 9 14
8. Gençlerbirliği 9 14
9. Samsunspor 9 12
10. Boluspor 9 11
11. Bursaspor 9 11
12. Menemenspor 10 11
13. İstanbulspor 9 10
14. Denizlispor 9 10
15. Altınordu 10 10
16. Adanaspor 10 9
17. Manisa FK 10 9
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 9 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 9 21
3. Man City 9 20
4. West Ham 9 17
5. Brighton 9 15
6. Tottenham 9 15
7. M. United 9 14
8. Everton 9 14
9. Leicester City 9 14
10. Arsenal 9 14
11. Wolverhampton 9 13
12. Brentford 9 12
13. Aston Villa 9 10
14. Watford 9 10
15. Crystal Palace 9 9
16. Southampton 9 8
17. Leeds United 9 7
18. Burnley 9 4
19. Newcastle 9 4
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 10 21
2. Real Madrid 9 20
3. Sevilla 9 20
4. Atletico Madrid 9 18
5. Real Betis 10 18
6. Osasuna 10 18
7. Rayo Vallecano 10 16
8. Athletic Bilbao 9 16
9. Barcelona 9 15
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 10 13
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 9 11
14. Elche 10 10
15. Celta de Vigo 9 7
16. Granada 9 7
17. Cádiz 10 7
18. Deportivo Alaves 9 6
19. Levante 10 5
20. Getafe 9 2