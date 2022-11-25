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Alanyaspor yönetim kurulu merhum Asbaşkanı kabri başında andı
Alanyaspor yönetimi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Asbaşkan Oktay Cebeci’nin kabrini ziyaret etti.
ANTALYA 25.11.2022, 15:49
Alanyaspor yönetimi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Asbaşkan Oktay Cebeci’nin kabrini ziyaret etti.
Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve yönetim kurulu üyeleri 2 hafta önce tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden merhum Asbaşkan Oktay Cebeci’yi mezarı başında dualar ile andı. Bektaş Mezarlığı’ndaki kabrinde Kuran’ı Kerim okunmasının ardından kabrine çiçek bıraktı.