Alanya’da sağlık çalışanları aşılanmaya başlandı

Çin’den Türkiye’ye getirilen CoronaVac aşısı, Antalya’nın Alanya ilçesine ulaşarak sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı.

Çin´den Türkiye’ye getirilen korona virüs aşılarının uygulanmasına, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başlandı. Sağlık çalışanlarının randevu alarak, katıldığı çalışmada ilk aşı Başhekim Hüseyin Lakadamyalı’ya yapıldı. İlk etapta bin 200 aşı gelen hastaneden aşılama çalışması 4 gün süreceği belirtildi.

“Aşı bizim için çok önemliydi”

Başhekim Hüseyin Lakadamyalı, aşılanmaya başlandığını söyledi. Lakadamyalı, “Değerli hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın katkılarıyla oluşturulan aşı alanındayız. Hastanemizin rol modeline göre 20 adet aşı odası oluşturuldu. Bu sabah il sağlık müdürlüğümüzden gönderilen aşılar elimize ulaştı. Sabah itibariyle aşılamaya başladık. Son 1 yıldır özgürlüklerimiz sağlığımız korona virüsün yol açtığı riskler nedeniyle oldukça kısıtlanmıştı. Aşı bizim için çok önemliydi. Aşı bu hastalıkta mücadelede en önemli silahımızdı. Sayın sağlık bakanlığımızın ve bilim kurulumuzun girişimiyle aşılama faaliyetleri tüm yurtta 81 ilde ve Alanya ilçemizde başlamış oldu. Öncelikle 2021 yılının tüm insanlığa sağlık huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Halkımızı da kısa bir süre içerisinde aşılamaya başlayacağız. Bununla ilgili takvim yine sayın sağlık bakanımız tarafından ilan edilecektir. Yine toplum aşılamasında üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz” dedi.

“Aşı olmak şuan için isteğe bağlıdır”

Hastanedeki tüm sağlık çalışanın aşı olacağını belirten Lakadamyalı, “Hastanemiz çatısı altında çalışan tüm çalışanlar sağlık çalışanları olarak kabul ediliyor. Bin adet aşı merkezimize ulaşmış bulunmaktadır. Aşı olmak şuan için isteğe bağlıdır. Tüm çalışanlarımızı hızlı bir şekilde aşılamaya gayret edeceğiz” diye konuştu.

“Şuana kadar sıkıntılı giden bir süreç olmadı”

Hastane olarak aşılama çalışmalarına başladıklarını aktaran Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı ile Soğuk Zincir Sorumlu Hekimi Fatmanur Pepe ise şunları: “Şuana kadar sıkıntılı giden bir süreç olmadı ve sistem işliyor. 28 gün arayla 2 doz aşılama planladık. Sistemiz şemamız başlamış durumda. Kendi personelimiz bittikten sonra toplumsal aşılamaya da başlayacağız.”