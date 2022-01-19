Alanya’da 30 metrelik imar yolunda çalışmalar hızlandı

Alanya Belediyesi, Cikcilli Mahallesi’nden Büyükhasbahçe Mahallesi Mamadı mevkiine ulaşan 30 metrelik imar yolunda çalışmalarını hızlandırdı. Dolgu ve hafriyat çalışmalarının sürdürüldüğü imar yolunda ilerleyen günlerde mekanik sıkıştırma ve stabilize çalışmaları başlayacak.

“Heyelan nedeniyle kapanan Dere Çukuryurt yolu açıldı”

Alanya Belediyesi ekipleri bir yandan da geçen hafta Alanya’da etkili olan sağanak yağışlarda göçük ve heyelan nedeni ile kapanan kırsal mahalle yollarında çalışmalarına devam ediyor. Heyelan nedeni ile kapanan Dere Mahallesi Çukuryurt yolu ekiplerin çalışması ile açıldı.

Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yağış sonrası bozulan kırsal yollarında yağmursuyu drenajı, dolgu ve taş duvar çalışması yapıyor. Kızılcaşehir, Hacımehmetli, Kargıcak, Elikesik ve Dere Mahallesi’nde heyelan ve göçük nedeni ile bozulan yollar tekrar ulaşıma açılırken, dar yollar genişletilerek dolgu ve taş duvar çalışması yapılıyor.