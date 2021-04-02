6 bin kanalizasyon kapağı yol seviyesine getiriliyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, asfalt çalışmaları nedeniyle yol seviyesi altında kalan kanalizasyon kapakları için çalışma başlattı. Kent merkezinde yürütülen çalışma tamamlandığında 6 bin adet kanalizasyon kapağı yol seviyesine getirilmiş olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde düşük seviyede kalan kanalizasyon kapaklarının yükseltilmesi için başlattığı çalışmaları 13 mahallede tamamladı. Meydankavağı, Çaybaşı, Gebizli, Kızılarık, Konuksever, Dutlubahçe, Sedir, Güvenlik, Memurevleri, Altındağ, Deniz, Varlık, Yıldız Mahallelerinde kanalizasyon kapakları ekiplerin uğraşları ile yol veya kaldırım seviyelerine getirildi. Çalışmalar Bahçelievler ve Cumhuriyet Mahallelerinde sürüyor. Ekipler, Muratpaşa, Yüksekalan, Demircikara, Zerdalilik ve Teomanpaşa Mahallelerinde de aynı şekilde çalışma yapacak. Çalışma sonunda 6 bin adet kanalizasyon kapağı işlemden geçirilmiş olacak.