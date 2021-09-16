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3 milyon tohum toprakla buluştu

Antalya’yı süsleyecek kışlık çiçek tohumları toprakla buluştu. 3 milyon menekşe, bellis, aslanağzı, süs lahanası, alisyum ve Ekim ayının sonundan itibaren Antalya’yı rengarenk bir görünüme kavuşturacak.

ANTALYA 16.09.2021, 12:43
3 milyon tohum toprakla buluştu

Antalya’yı süsleyecek kışlık çiçek tohumları toprakla buluştu. 3 milyon menekşe, bellis, aslanağzı, süs lahanası, alisyum ve Ekim ayının sonundan itibaren Antalya’yı rengarenk bir görünüme kavuşturacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hurma Sera Fide Üretim Tesislerinde ürettiği mevsimlik bitkilerle şehrin dört bir yanını rengarenk çiçeklerle buluşturuyor. Otomatik makinelerde ekimi yapılan 3 milyon tohum, filizlenmeye başladı. Ekimi yapılan menekşe, bellis, aslanağzı, süs lahanası ve alisyum tohumları, Ekim ayının sonuna kadar seralarda büyüyecek, daha sonra tüm Antalya’yı süsleyecek.

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Hurma Sera Fide Üretim Tesislerinde üretilen çiçek, ağaç ve çalı grubu bitkileriyle Büyükşehir sınırlarındaki parklar ile cadde ve refüjler süsleniyor. Tesislerde yazlık ve kışlık çiçekler mevsimine göre üretiliyor.Hurma Sera Fide Üretim Tesislerinde, 3 bin metrekaresi sera, 6 bin metrekaresi açık olmak üzere toplam 9 bin metrekarelik alanda üretim yapılıyor. Park Bahçeler Şube Müdürlüğü’ne bağlı uzman teknik personel tarafından bilimsel yöntemlerle yetiştirilen bitkiler, tohumlamadan sonra mevsimlik sürelerine göre dikime hazır hale gelerek yeşil alanlar, park, orta refüj, alt geçit ve kavşaklarda yerini alıyor.

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