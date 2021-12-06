3. Alanya kitap günleri başlıyor

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Alanya Kitap Günleri 10 Aralık Cuma günü Kültür Merkezi’nde başlıyor.

3. Alanya Kitap Günleri, 10 Aralık Cuma saat 14.00’te Kültür Merkezi’nde düzenlenecek programla açılacak. Kitap Günleri’nin ilk konuğu, Oxford Üniversitesi CRIC Merkezi Kıdemli Üyesi, Üsküdar Üniversitesi İTBF Dekanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Duvarlarla Çevrelenen Dünyamız ve Pandemi” konulu söyleşisi ile konuklarla beraber olacak.

“Okuyucularımızı daha çok kitap ve yazarla buluşturmak istiyoruz”

Kitap Günleri’nin 19 Aralık Pazar gününe kadar devam edeceğini söyleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Pandemi nedeniyle geçen yıl düzenleyemediğimiz Kitap Günleri’ni bu yıl vatandaşlarımızla tekrar buluşturacağız. Alanya’mız için çok önemli bir etkinlik. Türkiye’nin önde gelen birçok yayınevi Kültür Merkezi Fuaye alanında 9 gün boyunca stant açacak. Okuyucularımızı daha çok kitap ve yazarla buluşturmak istiyoruz. Aynı zamanda mesleğinde uzman yazar, araştırmacı, akademisyen, psikolog, sunucu, oyuncu, müzisyen, aile danışmanı, sağlıkçı konuşmacılarımız var. Katılımcılarımız kendi alanında birer söyleşi yaparak sonrasında okuyucuları için kitap imzalayacaklar” dedi.

Alanya Belediyesi olarak böyle bir organizasyona tekrar ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını kaydeden Belediye Başkanı Yücel, “Kitap Günleri, daha çok ortaokul, lise, üniversite öğrencileri ve yetişkinlere hitap etmektedir. Oyucularımız, en çok satış yapan kitapları daha uygun fiyatlara bu etkinlikten satın alabilecekler. Tüm vatandaşlarımızı ve öğrencilerimizi kitap fuarımıza ve söyleşilerimize davet ediyorum” dedi.