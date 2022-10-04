200 çiftçiye 50 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi” projesi bünyesinde Korkuteli’nde 50 ton yüzde 75 hibeli buğday tohumu Korkuteli üreticilerine dağıtıldı.

Proje hakkında bilgiler veren Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce üretimi yapılan sertifikalı buğday tohumunun yüzde 75’lik kısmının çiftçilere hibe olarak verildiğini söyledi. Korkuteli’nde 200 çiftçiye 50 ton tohumluk buğday dağıttıklarını kaydeden Karaca, "Proje ile özellikle çiftçilerimizin yıllarca üst üste kullandıkları ve verim düşüklüğüne neden olan tohumluklarının yenilenmesi ve kuru tarıma elverişli atıl durumda bulunan tarım arazilerinin tekrardan üretime kazandırılması hedeflenmektedir. Geçen yıl maalesef bir kuraklık oldu ve tarımsal üretimde bir azalma yaşadık. İnşallah bu sene bir kuraklık yaşamayız, bol ve bereketli bir tarım sezonu geçiririz” şeklinde konuştu.