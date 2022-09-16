15. ödül Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi’ne

Yerel, ulusal ve uluslararası alanda son 3 yılda 14 çevre ödülünün sahibi olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu ödüllere bir yenisini daha ekledi. Karaalioğlu Parkı içinde hizmete açılan Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi, Sağlıklı Kentler Birliği tarafından ödüle layık görüldü.

Bu yıl 13’üncüsü düzenlenen, 45 üye belediyenin 143 projeyle başvurduğu Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması, Sosyal Sorumluluk, Şehir Planlama, Sağlıklı Yaşam ve Sağlıklı Çevre kategorilerinde düzenlendi. Yarışmanın jüri başkanlığını Prof. Dr. Ruşen Keleş yaparken, yarışma jürisi Prof. Dr. Atilla Akkoyunlu, Prof. Dr. Mustafa Sarı, Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, Doç. Dr. Alpaslan Türkkan ve Doç. Dr. Şuay Nilhan Açıkalın’dan oluştu.

Jürinin değerlendirmesi sonucu Antalya Büyükşehir Belediyesi, 12 projenin yarıştığı Sosyal Sorumluluk kategorisinde Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi Projesi ile ödül aldı. “Çevre bilincine sahip bilinçli bir kent” hedefiyle oluşturulan merkez açıldığı günden bu yana her yaştan Antalyalıdan yoğun ilgi görüyor. Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi’nde çocuklar başta olmak üzere farklı hedef kitlelerine aylık yapılan programlar dahilinde interaktif çevre eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları veriliyor. Merkezde çevre dostu oyuncak, bitkilerle resim yapımı, atık kağıttan eserler, doğal yaşam gibi pek çok konuda atölye çalışmaları düzenleniyor. Merkezde ayrıca çevre konulu söyleşiler, toplantılar, sergiler yapılıyor. Fikir ve bilgi paylaşımlarının da yapıldığı merkez, dinamik ve yaşayan bir alan olarak Antalyalılara hizmet vermeye devam ediyor.