Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in seçim vaatleri arasında yer alan Halk Yem Projesi, Süt Yemi adıyla başladı. Korkuteli Kırkpınar Mahallesi’nden start alan Süt Yemi Projesi bünyesinde yüzde 15 hibeli olarak üreticilere 417 çuval yem dağıtımı yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tarım ve hayvancılık alanında katma değer sağlayan projeleri her geçen gün büyüyor. Başkan Böcek’in seçim vaatleri arasında yer alan Halk Yem Projesi, Süt Yemi Projesi adıyla hayata geçti. Büyükşehir Belediyesi, proje kapsamında hayvancılıkla uğraşan yetiştiricilerin en önemli gider kalemi olan yem maliyetini düşürmek ve süt verimini arttırmak için süt yemi desteğine başladı. İlk olarak Korkuteli Kırkpınar Mahallesi’ndeki üreticilere yüzde 15’i hibeli 417 çuval yem dağıtımı yapıldı.

"Hayvan başı 300 kilo yem desteği"

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü tarafından proje kapsamında artan girdi maliyetlerine yetişemeyen büyükbaş hayvan yetiştiricilerine yüzde 15 hibeli yem desteği yapılacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 ila 5 tane sağmal büyükbaş hayvanı olan üreticilere yıl boyunca hayvan başına iki ayda bir 300 kilo yem desteği verilecek. 5 büyükbaş hayvanı olan bir üreticiye 2 ayda bir 1.5 ton süt yemi sağlanacak. Bunun yüzde 15’i Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe olarak karşılanacak. Proje bünyesinde ilk dağıtım Korkuteli Kırkpınar Mahallesi’nde gerçekleşti. 15 üreticiye yaklaşık 21 bin ton süt yemi dağıtıldı.

"Besicilik çok maliyetli"

Kırkpınar Mahallesi’nde hayvancılıkla uğraşan üretici Hüseyin Develi yem fiyatlarının çok yüksek olduğunu söyleyerek, “Hayvancılık yapmak giderek zorlaşıyor. Büyükşehir Belediyesine yem desteği için başvurmuştum çok şükür yemlerimizi teslim aldık. Bu yemler beni biraz rahatlatacak’ diye konuştu.

"Hep destek oluyor"

Bölgenin tek geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirten Kırkpınar Mahalle Muhtarı Ömer Özbek, “Besicilerin her şeyi pahalı. Bunun yemi, samanı yoncası var. Küçük üreticinin desteklenmesi gerekiyor. Muhittin Böcek Başkanımız sağ olsun hayvancılarımıza her zaman destek veriyor. Başvuran vatandaşlara süt yemi çuvalları dağıtıldı’dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin Süt Yem desteğinden ilk etapta Elmalı, Korkuteli, Aksu, Serik, Döşemealtı ve Manavgat ilçelerindeki üreticiler faydalanacak.