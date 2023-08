ASKİ verilerine göre, kente su sağlayan 1 milyar 585 milyon 393 metreküp hacimli barajlardaki genel doluluk miktarı, 28 Ağustos 2022’de 602 milyon 225 bin metreküp ile yüzde 37,99 seviyesinde iken bu yılın aynı gününde 655 milyon 90 bin metreküpe yükselerek yüzde 41,32 ölçüldü.

Kente içme suyu sağlayan Çamlıdere, Kurtboğazı, Kesikköprü, Eğrekkaya, Peçenek, Türkşerefli, Uludere, Akyar, Çubuk 2, Kavşakkaya ve Elmadağ Kargalı barajlarındaki aktif kullanılabilir su miktarı, geçen yıl 28 Ağustos’ta 413 milyon 268 bin metreküp olarak ölçülürken bugün itibarıyla 466 milyon 133 bin metreküpe yükseldi.



"9 buçuk-10 ay yetecek suyumuz bulunmakta"

Verileri İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendiren ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Başkaya, Ankara’nın içme ve kullanma suyunu barajlardan karşıladığını kaydederek, "Geçen seneye göre barajlarımızda 55 milyon metreküp su fazlamız var. Şu anki durumda Ankara’mızda bulunan su oranımıza göre; 9 buçuk-10 ay yetecek suyumuz bulunmaktadır. Şu an 10 aylık bir sıkıntı yaşamayacağız" diye konuştu.



"Özellikle içme ve kullanma suyuyla halı, araç yıkaması yapmamaları gerekmekte"

Vatandaşlara su kullanımı konusunda tasarruf çağrısında bulunan Başkaya, "Önümüzde bir kış mevsimi var. Bu kış mevsiminin verimli mi kurak mı geçeceği hakkında bir bilgimiz yok. Özellikle içme ve kullanma suyuyla halı, araç yıkaması yapmamaları gerekmekte. Kırsalda, merkezde bağ-bahçe sulamalarını vahşi şekilde değil, başka kaynaklarla yapmaları, başka kaynakları yoksa damlama ve sulama sistemleriyle kullanmaları daha uygun olacaktır" dedi.



"Ankara Çayı, bu bahar aylarında aldığımız yağışlarla her gün dolu şekilde aktı"

Başkaya, bahar aylarındaki yağışların miktarının çok olduğunu ancak genellikle merkezde yağdığını belirterek, şöyle devam etti:

"Baraj havzalarında çok fazla yağış olmadı. Barajların doluluk oranını artıran en önemli etken kış aylarında yağan karlardır. Karların erimesiyle su aniden yüzey akışına geçer ve barajlarımızı doldurur. Ankara Çayı, DSİ tarafından 500 yılda yağacak yağışa göre ıslah edildi. Ankara Çayı, bu bahar aylarında aldığımız yağışlarla her gün dolu şekilde aktı. Bu da demek oluyor ki; biz her gün 500 yılda yağacak bir yağışı Ankara’da gördük."



"Kaçak su ile ilgili ekiplerimiz devamlı sahada"

ASKİ’nin Ankara’nın su kaynaklarıyla ilgili önemli çalışmalar yaptığını dile getiren Başkaya, "DSİ ile iş birliği yapıyoruz, sulamalarda daha kısıtlı kullanmalarını sağlıyoruz. Baraj havzalarında korumalarımızı, denetimlerimizi artırıyoruz. Özellikle bağ-bahçe ve hobi bahçelerindeki kullanımları 15 metreküple sınırlandırdık. Kaçak su ile ilgili ekiplerimiz devamlı sahada. Fiziki kayıp kaçaklarla ilgili mücadelemiz devam etmekte, çok büyük başarılara imza atmaktayız" ifadelerini kullandı.