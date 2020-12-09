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Ankara Keçiörengücü: 0 - Giresunspor: 1

Spor 09.12.2020, 16:15
Ankara Keçiörengücü: 0 - Giresunspor: 1
1/10

Lig’in 13. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında karşılaştığı Giresunspor'a 1 - 0 mağlup oldu.