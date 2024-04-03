2024'ün başında Türk Lirası'na ilişkin uzun vadeli ihtiyatlı iyimser bir bakış açısı ortaya koyan ABD'li Wells Fargo, yerel seçimlerin ardından da bu görüşünü "artan bir inançla" savundu. Banka, ABD dolarının Türk Lirası karşısında bu yıl zirveye ulaştığını ve 2025'te 30 TL'nin altına ineceğini öngördü.

Well Fargo, 2024'ün başında Türk Lirası'na ilişkin uzun vadeli ihtiyatlı iyimser bir bakış açısı benimsemişti. Yerel seçimlerin geride kalması ve politik ve ekonomik ortodoksiye bağlılığın devam etmesiyle birlikte, Türk Lirası'na ilişkin uzun vadeli yapıcı görüşünü "artan bir inançla" yineledi.

TCMB'nin sıkılaştırma döngüsüne başlamasından bu yana piyasa katılımcıları Türk varlıklarına olumlu tepki verdiğinin belirtildiği açıklamada, yerel seçimler öncesinde mevcut olan siyasi belirsizliği azaltarak dolar primini düşürdüğü vurgulandı.

Döviz kurlarının birbirine yakınsaması ve dolar priminin azalmasının, liranın gelecekteki değerine ilişkin iyimserliği yansıttığının belirtildiği açıklamada Lira için, yerel siyasi dinamiklerin iyileşmesi, güvenilir para otoritesinin bağımsızlığı ve Türkiye'nin demokratik sistemine müdahale edilmemesi zaman içinde daha güçlü bir para birimi ile sonuçlanacağı vurgusu yapıldı.

Wells Fargo, Türk Lirası için yapıcı görüşünü bu kez daha yüksek bir inançla yineledi ve Türkiye'nin para brimi sorununun en kötüsünün muhtemelen geçmişte kaldığına vurgu yaptı.

Lirada ara sıra volatilite nöbetleri yaşanabileceği belirtilen açıklamada tahmin ufkunun 2025'in 3. çeyreğinin sonuna kadar olduğu ifade edildi.

Wells Fargo, USD/ TRY kurunun bu yıl zirve yaptığına ve 2025'in ortalarında 30.00 TL'nin altına ineceğine inanıyor.